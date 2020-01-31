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台南小東路金店面64折拍賣 2/4法拍會未戴口罩拒絕入場

2020-01-31 15:59聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署訂於2月4日下午3時起在台南市中西區忠義路一段125巷12號2樓拍賣室舉辦法拍會，其中，北區小東路423巷1號1樓金店面，面積172.5平方公尺，第三次公告拍賣再減價20%，為原價64折，最低拍賣價為2056萬9600元，保證金411萬4000元，備受矚目。台南分署提醒，當天入口處量體溫，並請民眾配戴口罩，倘民眾拒絕量體溫、戴口罩，將拒絕入場。

這次法拍會不動產外，動產的部分則有桃紅色名牌手拿包、木製文昌筆、木製佛珠串、典藏晶鑽機械女錶、台鈴機車等，意者可踴躍參加。

台南分署表示，今年2月起，不動產投標方式兼採現場投標及通訊投標方式，以本次拍賣小東路旁黃金店面為例，有意參與投標的民眾，可選擇現場投標，即親自或委任代理人於2月4日下午2時30分起，將投標書及保證金封存袋，投入台南分署拍賣室標櫃內。

民眾也可選擇通訊投標，親至台南分署索取或至台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買標的及願出的價額，填具投標書連同應繳的保證金妥為密封，並依台南分署規定標封的格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式至遲於2月3日下班前寄達台南分署通訊投標專用信箱（台南中正路郵局76號信箱），下午3時準時開標。

台南分署指出，動產的部分是採取公開喊價的方式，民眾請記得攜帶國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的。

台南分署指出，本次拍賣位在北區小東路423巷1號1樓金店面，面積172.5平方公尺，約52.18坪，第一次、第二次拍賣均無人應買流標，本次為第三次公告拍賣，再減價20%，是原價64折，最低拍賣價額為2056萬9600元，保證金411萬4000元。相關拍賣資訊及拍賣物照片已公告在台南分署網站，民眾可事先查詢閱覽。

台南分署也提醒，為維護大家的健康，本次拍賣活動，台南分署將於入口處量體溫，並請民眾配戴口罩，倘民眾拒絕量體溫、戴口罩，將拒絕入場。

這次法拍會不動產外，動產的部分則有桃紅色名牌手拿包、木製文昌筆、木製佛珠串等物。...
這次法拍會不動產外，動產的部分則有桃紅色名牌手拿包、木製文昌筆、木製佛珠串等物。記者邵心杰／翻攝
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這次法拍會上動產的部分有桃紅色名牌手拿包，相當討喜。記者邵心杰／翻攝
這次法拍會上動產的部分有桃紅色名牌手拿包，相當討喜。記者邵心杰／翻攝
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台南北區小東路423巷1號1樓金店面，面積172.5平方公尺，本次為第三次公告拍...
台南北區小東路423巷1號1樓金店面，面積172.5平方公尺，本次為第三次公告拍賣，再減價20%，是原價64折，最低拍賣價額為2056萬9600元。記者邵心杰／翻攝
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口罩法拍

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