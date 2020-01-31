武漢疫情假消息 醫院鄭重聲明提告，警已逮到人

桃園民眾於網路上散布，中壢天晟醫院收治武漢肺炎個案，為不實假訊息，天晟醫院今鄭重聲明並提告。天晟醫院蔡芳生院長表示，該院並未發現確診病例，相關不實言論，目前已由檢警偵辦處理中，並對散布謠言者進行提告，請民眾勿再散播謠言，以免觸法。

疾管署將該案通報，協請警方調查，發現某IG帳號涉嫌重大，經進一步擴大比對出帳號所有人，並通知32歲朱姓男子到案訊問後，警方今天將全案依傳染病防治法、刑法恐嚇公眾、妨害名譽等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，目前武漢肺炎為全球重大災害，任何不實訊息皆會影響社會民心安定，警方絕不容許假訊息破壞社會秩序，日後將加強查緝，再有發現必將嚴加懲辦。

1月30日17時許，衛生福利部疾病管制署通報桃園市政府警察局中壢分局，表示有人於網路社群軟體Instagram留言：「中壢某醫院已經有武漢肺炎的病患出現了，請大家注意，不要亂跑，少出入公共場所」，之不實訊息。

為防止不實謠言散佈造成民眾恐慌，中壢警方立即於該社群網路搜索，發現某IG帳號涉嫌重大，警方更進一步擴大搜尋比對該帳戶相關資料，查出該帳號乃為一名中壢區23歲朱姓男子所有。

警方立即通知朱嫌到案，經訊問後朱嫌坦承該疫情訊息為未經查證之假訊息，目前警方將全案依傳染病防治法、刑法恐嚇公眾、妨害名譽等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。中壢警分局分局長劉印宮表示，為維護社會安定及秩序平穩，不容許任何假訊息流竄影響民心，未來警方將持續加強查緝是類謠言，請民眾於網路發言時切勿恣意散佈假消息，以免擔負刑事責任。

天晟醫院院長蔡芳生呼籲，民眾所有與疫情有關訊息統一由疾管署發布，天成醫療體系中壢天晟醫院、楊梅天成醫院，於醫院門口即啟動防疫措施，進行單一進出門禁管制，採用紅外線溫度監測嚴控進出所有人員的體溫，並要求進出門急診全面均一律戴口罩，宣導勤洗手消毒，如果有任何疫情第一時間一定會通報。