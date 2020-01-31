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師大操場慢跑被女子搭訕 男子車內遭裝GPS追蹤

2020-01-31 13:45聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名30多歲的黃姓男子，去年3月間在師大操場慢跑，被一名陳姓女子搭訕，雙方交換LINE聊天，隔幾天陳女突然坦承受徵信社委託認識他，且告知黃男車上被裝GPS追蹤器；黃男勘查車輛發現果真有此事，憤而提告。台北地檢署今依妨害秘密罪將陳女起訴，另追查偷裝追蹤器者。

檢警調查，黃姓男子去年3月某日晚間，在位於北市和平東路上的國立台灣師範大學校園操場慢跑，期間偶遇一名陳姓女子，對方主動上前搭話，請求幫助找尋遺失物，黃男熱心協助後，雙方進而互相交換LINE。

兩人透過LINE聊了幾天，陳女突然坦承自己當初是受徵信社委託與他接觸，其實他的車上已經被加裝GPS追蹤器；她向黃男表明覺得過意不去，才會坦承此事。

黃男得知後趕緊找人勘查車輛，果然發現車上有一張可以追蹤定位的SIM卡，他不滿隱私被侵犯，憤而提告。警方受理後通知陳女到案說明，但陳女一直未現身，最後檢方發布通緝

陳女被通緝到案後，否認和黃男曾經交換過LINE，辯稱帳號被盜用，也否認與徵信社有關。檢察官查出，用來與黃男聯繫的LINE帳號綁定在陳女名下，且車上發現的SIM卡門號登記在國外，不知情者根本無從得知其存在，因此今依妨害祕密罪起訴陳女。

黃姓男子在師大操場慢跑時被陳姓女子搭訕，後來經陳女告知車上被裝了GPS追蹤器。 ...
黃姓男子在師大操場慢跑時被陳姓女子搭訕，後來經陳女告知車上被裝了GPS追蹤器。 示意圖／Ingimage
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