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冰冷司法也能修復關係？這QR Code刷起來大解密

2020-01-31 11:49聯合報 記者林佩均／台中即時報導

司法程序給人冰冷印象，近年盛行「修復式司法」能讓當事人進行面對面提問與交談，當事人可傾吐法庭上說不出口的感受與顧慮，再由修復促進者協助雙方疏導心理層面，達到柔性司法目標。台中地檢署2月起將在刑事傳票套印「修復式司法」QR Code，便於民眾以科技了解實用的司法知識，搭配深入淺出的影片解說，刷起來無負擔。

去年12月，立法院三讀修正通過刑事訴訟法部分條文，增訂偵查中及審理中移付調解及轉介修復機制，正式將修復式司法法制化，足見我國司法重視程度。

台灣台中地方檢察署奉法務部指示，2月起將全台試辦刑事傳票套印「修復式司法」QR Code，偵查中的當事人收到傳票時，可透過傳票上的「修復式司法QR Code」連結至法務部官網，瞭解修復式司法程序，提升雙方當事人詢問、轉介修復的可能，達到柔性司法目標。

台中地檢署早自民國99年9月試辦「修復式司法(英語：Restorative Justice，或譯修復式正義)」，迄今共收案421件，開案399件，其中有217件進入對話，最後達成協議者佔64％。

台中地檢署指出，傳統的刑事司法重點在懲罰被告，但修復式司法，重點在協助當事人療傷、止痛、尋找真相。

台中地檢署說明，除了傳統的訴訟模式，雙方當事人可以申請轉介「修復式司法」，修復促進者與當事人會先進行個別面訪，了解各自需求與雙方意願，之後再擇期安排雙方面對面進行對話。

對話過程中找出各自需求，尋找彼此共同的解決辦法，談話內容全程保密，當事人在談話過程中可以隨時結束。

達成協議後，雙方簽署修復協議，即使案件沒有達成協議，所有的案件在對話結束後，會送回原承辦檢察官，作為結案的參考。

法務部「修復式司法」影音：

台中地檢察署2月起將全台試辦刑事傳票套印「修復式司法」QR Code(紅色圓圈處...
台中地檢察署2月起將全台試辦刑事傳票套印「修復式司法」QR Code(紅色圓圈處)，當事人收到傳票可掃描傳票上的「修復式司法QR Code」連結至法務部官網，瞭解修復式司法程序，提升雙方當事人詢問、轉介修復的可能，達到柔性司法目標。記者林佩均／攝影
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修復司法法務部

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