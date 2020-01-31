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情人當不成對簿公堂 怨女嗆「腦滿腸肥豬樣子」挨告

2020-01-31 11:46聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市楊姓女子與嚴姓男子交往短短一個月就火速分手，兩人感情宣告決裂，女方積怨爆發，控訴嚴捏造身分騙感情，「騙我失身」，提民事告訴索討賠償。沒想到，楊女在言詞辯論庭上情緒失控，當庭陳述時直說嚴是「腦滿腸肥的豬樣子」，挨告公然侮辱罪。橋頭地院認定楊女說詞涉及貶抑，依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，可上訴。

楊女、嚴男在前年2月間分手情斷，但糾紛仍解不完，女方向橋頭地院提民事損害賠償告訴。兩人去年10月4日下午在法庭爭訟，民事庭法官為釐清兩人交往時間點細節，詢問楊與嚴初次見面的情形；楊女回答，自己從泰國返台時，嚴有到左營高鐵站接機，「應該是騎他那台破摩托車吧」，描述嚴穿著一條類似內褲的短褲，「腦滿腸肥的豬樣子」。

楊女語畢還不忘喊話「我不客氣地這麼說。SORRY」，但已引發嚴男強烈不滿，頻頻向民事庭法官表達抗議，「她說我是滿腦腸肥的豬樣子，是對我造成人格上的污辱」，自認遭人身攻擊，「我很抗議喔」，要求法官克制楊的言詞，「如果你要我持續坐在這邊受她的汙辱，你不如請我回去，我不是來這邊受她汙辱的」。

法官一度曾說要錄音存證，楊女仍自顧自地說，「這是個人觀感」。開庭結束後，嚴男氣得開庭直接前往警局提告楊公然侮辱。

楊女到案坦承有上述言論，但矢口否認公然侮辱，辯稱那句話只是要回答法官，陳述兩人第一次見面的場景、狀態，應該不構成犯罪。她話鋒一轉又訴苦說，嚴用假身分騙她交往，害她被騙失身，開庭時回憶起傷痛，才會一時情緒化說那些話，並沒有故意要侮辱嚴。

橋頭地院審理，認為楊女只是因與嚴男有糾紛，就在法庭上以常人難以忍受、不堪入耳的言詞，加以表述、侮辱，顯然缺乏尊重他人觀念，且犯後還頻頻否認犯行，態度毫無悔悟，至今未與嚴達成和解，相當不可取。

然而，橋頭地院考量嚴男確實有假冒身分欺瞞楊女，導致女方有怨懟動機；經衡量嚴男名譽受損程度，橋頭地院依公然侮辱罪，判處楊女拘役10日，得易科罰金1萬元，可上訴。

楊女不滿嚴姓前男友用假身分騙色，提告損害賠償，卻因當庭說對方「腦滿腸肥的豬樣子」...
楊女不滿嚴姓前男友用假身分騙色，提告損害賠償，卻因當庭說對方「腦滿腸肥的豬樣子」，反挨告公然侮辱，遭橋頭地院判拘役10日，得易科罰金，可上訴。示意圖／ingimage
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公然侮辱

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