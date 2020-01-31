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宜蘭執行分署拍賣會夯賣 從手機到大學旁小套房都有

2020-01-31 11:35聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

法務部行政執行署宜蘭分署2月份123聯合拍賣會要登場，拍賣物品除手機、咖啡機，還有鄰近宜蘭大學的小套房，宜蘭分署今天參加投標，但因應疫情，也建請搶標民眾配戴口罩。

宜蘭分署指出，2月份123聯合拍賣時間是2月4日下午3點，地點在宜蘭縣宜蘭市中山路2段261號宜蘭分署拍賣室。

拍賣標的有營業用三口式咖啡機、超高溫熱水機、蒸汽開水機、由知名電信業者代理的手機、近宜蘭大學的小套房，還有16筆宜蘭縣內不動產大拍賣。

宜蘭分署表示，此次拍賣的動產約7成新，不動產的小套房位在宜蘭市女中路3段，靠近宜蘭大學，地點超優，另外還有7筆不動產，已到第3拍，將近市價64折，宜蘭縣內各鄉鎮還有其他標的物。

宜蘭分署提醒，對拍賣物件有興趣的民眾可至法務部行政執行署全球資訊網（https://www.tpk.moj.gov.tw）或宜蘭分署全球資訊網（http://www.ily.moj.gov.tw）獲得進一步詳細的資訊。

另外，宜蘭分署指出，為因應中國武漢肺炎疫情，宜蘭分署123聯合拍賣特選在通風良好場所，並備有消毒酒精、落實體温量測，欲參加投標的民眾也建議您配戴口罩，保護自己也保護別人。

法務部行政執行署宜蘭分署聯合拍賣時間是2月4日下午3點舉行，拍賣標的有營業用三口...
法務部行政執行署宜蘭分署聯合拍賣時間是2月4日下午3點舉行，拍賣標的有營業用三口式咖啡機、超高溫熱水機、蒸汽開水機、由知名電信業者代理的手機、近宜蘭大學的小套房，還有16筆宜蘭縣內不動產大拍賣。圖／法務部行政執行署宜蘭分署提供
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