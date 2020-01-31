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金門首起網路散播武漢肺炎不實疫情案 女子遭罰10萬

2020-01-31 11:23聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

網路群組上別亂傳武漢肺炎疫情謠言，小心傷荷包！1名43歲的黃姓女子日前在line群組內，散播「金門有人中了」、「在機場金廈一條龍上班」、「真的 剛剛朋友打來說別去醫院」等疫情的不實訊息，引起金門民眾恐慌，金門衛生局陸續接獲民眾諮詢，決定報案揪出散播不實訊息者，金門地檢署指揮警方2天內迅速偵破，並於昨日移送當日即予偵結，黃姓女子遭罰10萬元，直說不敢了！

金門地檢署主任檢察官吳文城今天表示，金門地區迄今並無新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的確診病例，但在前（29）日20時許，金門縣警察局獲報有人以通訊軟體散播已有病例之不實訊息，造成民眾恐慌，隨即在檢察官指揮下積極蒐證，循線查獲貼文者是黃姓女子，在縣衛生局派員到場提供資料釐清後，於昨日移送偵辦。

檢方表示，黃姓女子只不過是聽到朋友說懷疑可能等字眼，竟在未經求證之下，添油加醋的在通訊軟體LINE群組內，散播「金門有人中了」、「在機上班」、「真的 剛剛朋友打來說別去醫院」等有關傳染病疫情的不實訊息，造成群組內不少人相當恐慌，也使特定任職處所、醫療院所遭誤解。

吳文城表示，被告黃姓女子觸犯傳染病防治法第63條之散播傳染病疫情不實訊息罪行明確，審酌被告犯後態度良好，於遭移送前即於通訊軟體上表明其係未經查證請勿再轉傳等訊息，而予以緩起訴處分。緩起訴期間為2年，黃女遭罰10萬元還要立悔過書與上1堂「預防再犯暨法治生命教育課程」。

金門地檢署檢察長洪家原呼籲民眾，對於相關疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播不實訊息，依傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣3百萬元以下罰金。若發現有任何散播不實訊息，或對已徵用的防疫物資囤積居奇、哄抬物價，均可向轄區檢警舉發，檢察官定會立即偵辦。

金門地檢署主任檢察官吳文城今天表示，金門首起網路散播不實疫情案，地檢署指揮警方2...
金門地檢署主任檢察官吳文城今天表示，金門首起網路散播不實疫情案，地檢署指揮警方2天內迅速偵破，並於昨日移送當日即予偵結。記者蔡家蓁／攝影
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金門傳染病武漢肺炎假消息

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