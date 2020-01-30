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「我嗆你他媽」退伍上尉嗆警 二審仍判無罪

2020-01-30 19:24聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

劉姓退伍上尉去年2月間酒後因細故毆打女友，嘉義警方據報到場處理，劉自稱遭鄰居毆打，要求進入女友住處內搜索遭拒，「我嗆你他媽」涉侮辱員警，被依現行犯逮捕，劉抗拒致員警摔倒受傷，檢方起訴後一審判無罪，上訴二審，台南高分院合議庭認劉雖以慣用口頭禪宣洩不滿情緒，且在員警逮捕過程中有拉扯、掙扎動作，但無積極證據證明他涉妨害公務等罪，仍判劉無罪定讞。

檢警調查，劉去年2月1日晚間8時30分在女友住處酒後爭吵，女友走出住處遭劉追出毆打，鄰居見狀上前勸阻且發生口角。經女友報警處理，劉反控遭鄰居毆打也報警，布袋警分局義竹分駐所員警據報後陸續到場，劉稱毆打他的人在女友住處內，要求員警入內找出該人，員警表示無權入內搜索，進而引發口頭爭論。

「我嗆你他媽…」劉怒嗆員警，員警認已涉侮辱公務員、妨害公務執行，想以現行犯加以逮捕，劉抗拒逮捕，致員警摔倒在地，右膝擦挫傷，經檢方起訴後，嘉義地院認罪證不足判無罪，檢方上訴二審。

劉供稱，「我他媽嗆你」、「他媽的」是軍旅酒後口頭禪，並無惡意。一審時，他和辯護人改稱對員警稱「我嗆你了嗎」，經勘驗現場光碟，認劉當時所言應有包含「他媽」的字眼，且為5個音節的字句，認劉口出「我嗆你他媽」。

合議庭認為，55歲的劉曾在國軍任職8年半，以上尉占少校缺的位階退伍等背景，深受傳統觀念以及習慣影響的群體，有可能以在「我嗆你」之後接著稱「他媽」作為其慣用以宣洩不滿情緒的口頭禪，未必有辱罵員警或貶損員警人格之意。

同時，案發時，劉為避免遭員警壓制進入警車內而用力將身體往反方向移動，左右晃動身體及手臂，用手抓住警車門上方，並未主動對員警施以任何暴力，也未攻擊員警的舉動，難僅以劉在員警逮捕過程中有拉扯、掙扎的動作，即認定屬妨害公務的暴力行為。台南高分院駁回檢方上訴定讞。

台南高分院合議庭認劉姓退伍上尉以慣用口頭禪宣洩不滿情緒，且在員警逮捕過程中有拉扯...
台南高分院合議庭認劉姓退伍上尉以慣用口頭禪宣洩不滿情緒，且在員警逮捕過程中有拉扯、掙扎動作，沒有積極證據證明他妨害公務等罪，仍判他無罪定讞。圖／本報資料照
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妨害公務嘉義

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