發燒通緝犯出庭怎麼辦？ 地檢署：一切依防疫規定處理

「報告檢察官，我最近剛從武漢回來！」偵查庭或法庭都是密閉空間，萬一遇上出庭又發燒的現行犯，在庭上突然告訴檢察官或法官，他剛從疫區回來不久，這時庭上該如何處置，今天幾位檢察官被問到此問題時，不約而同說，「先停訊再說！」。

雲林地檢署即日起採取嚴格防疫機制，主任檢察官黃怡華說，所有到案的當事人，不論證人或被告，出庭前在出入口接受額溫槍、酒精或乾洗手、口罩、標籤紙（量過溫度識別用），以加強到署服務同仁及洽公民眾的管制。

黃怡華說，經傳喚、通知或自行到案，進入地檢署洽公者，須量額溫，及配戴口罩，如果有額溫超過38度C以上之發燒現象，除有急迫情事應立即處理外，均告知改期，並勸導其盡速就醫。

黃怡華說，若是發監執行的當事人，若出現發燒，情況嚴重者可向檢方申請延期，依疾管署規定在家自行管理。但若是拘提、逮捕等強制力到案的現行犯或是通緝犯，亦須量額溫，如有發燒、咳嗽等疑似症狀，或發現有高風險疫區相關接觸史者，除有急症，無法應訊，需戒護就醫者外，均全程配戴口罩，並以隔離訊問方式，依法訊問及處理，若經醫師判定有出現相關症狀，則依法通報疾管單位。

若有當事人當庭自訴近期內曾到過疫區，黃怡華說，曾到過疫區或發燒是否與疫病有關，非檢察官所能判定，也非當事人自己說了算數，因而將先送醫由醫師認定後，再依法處置。

不過有部分檢察官認為防疫滴水不漏，若遇有發燒急症，最好先停訊作好防護為宜。