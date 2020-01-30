網紅「米砂」偷拍前男友LINE對話 法院判賠6萬1

曾與孫鵬兒子孫安佐傳出約砲墮胎的網紅「米砂（Misa）」，因為將youtuber前男友「茶A」LINE訊息散布到臉書，去年被依妨害秘密判拘役40日，最近又同案被求償67萬餘元，還被要求在臉書、IG和youtube等網路平台公開道歉，經新北地院審理後，今被判賠6萬1000元。全案可上訴。

「茶A」指控，「米砂」以照相方式翻拍他與他人的對話紀錄，除將照片上傳臉書外，還以「賣假貨」、「得性病」和「給人包養」等字眼誹謗其名譽，自己為此身心受創，也失去工作機會，損失慘重，因此提出求償及道歉啟事以回復自身名譽。

「米砂」反駁，辯稱是「茶A」感情不忠、劈腿，2人才會發生爭執。她表示，自己當時因為氣憤才會竊錄LINE對話紀錄和PO網，此部分已受刑事判決處罰，賠償金應降至1萬元，道歉啟事版本也需要修改。

法院調查，「米砂」竊錄他人對話紀錄是事實，「茶A」就此部分主張侵權損害賠償並非無據，但名譽受損部分，「米砂」曾表示「賣假包」等語是風聞聽說，也強調即便如此仍願意繼續交往，因此難認其言語已到達惡意杜撰、誹謗程度，衡量情節，最後判她須賠6萬1000元。