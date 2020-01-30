花蓮家族8人裝病詐保千萬 有醫生仍堅持診斷無誤

花蓮張玉真家族裝病詐保千萬，據了解，仍有醫師堅持當初診斷無誤，不相信受騙。 示意圖／ingimage 分享 facebook

台北地檢署偵辦花蓮原住民張玉真家族詐保案，耗費多時在健保署協助下調閱病歷，諮詢專家、翻閱文獻，發現張婦等人均利用憂鬱症、思覺失調症均無無客觀診斷醫學檢驗方法，仰賴病人主觀陳述，因此誇大症狀，欺騙醫師獲得住院機會。據了解，仍有醫師堅持當初診斷無誤，不相信受騙。

檢方調查，台灣各醫院精神科或身心科設有急性病房或日間病房，急性病房入院治療需24小時住院，有門禁，並限制使用電器用品（含手機）、訪客對象、時間、請假時數及次數等；而日間病房僅需於白天到醫院上課、進行心理諮商或參加團康等活動，於療程結束即返家，無需在醫院過夜，醫院並無提供一具體病床，然亦屬經醫師診斷而辦理住院。

檢方指出，憂鬱症、思覺失調症均無客觀診斷醫學檢驗方法，也沒有儀器測量可供判定，目前醫界診斷憂鬱症主要是依據診斷準則（即美國精神醫學會制訂的診斷標準DSM或世界衛生組織編定的ICD-11），並仰仗病人主觀陳述輔以專家診斷，因為憂鬱症無客觀的醫學檢驗方式，且需仰仗病人的主觀陳述，故病人否認、淡化或誇大某些症狀，會影響臨床醫師判斷。

張玉真等8人利用病人主述容易影響臨床診斷結果機會，誇大病情，向醫師佯稱長期失業、精神頹廢、失眠、想自殺，醫師往往為避免發生立即生命危險，會安排讓病患住進急性病房，視情況改為日間病房。

各家保險公司多年來不斷收到這家人申請理賠，已起疑心。全案之所以曝光，是因北檢主任檢察官黃珮瑜參加一場保險犯罪防制中心（現更名為金融及犯罪防制中心）會議，有保險公司提供案例詢問看法，檢察官分析案情並詢問醫師專家後，發現竟是一樁裝病詐保疑案，且詐領金額數千萬元，進而分案偵辦。