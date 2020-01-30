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台北分署春節後首場拍賣 原北市中興高中校地下周標售

2020-01-30 15:59聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

行政執行署台北分署今天說，下月4日星期二下午3時將舉行春節過後首場「123聯合拍賣會」，當日將有汽車、太陽眼鏡、畫作、生活雜貨等動產及多筆不動產進行拍賣，歡迎民眾投標應買。

台北分署說，本次有LEXUS　LS600HL將進行再行拍賣程序，車子為西元2011年出廠，黑色外觀的油電混合車，排氣量4969cc，車況良好，民眾只要出價達底價的一半即可帶回。

此外，前幾次熱銷的太陽眼鏡再推出E.ARMANI、NIKE、DKNY等名牌產品，均一價每支500元，而去年專案執行違規攤商欠費大戶所查封的生活雜貨、服飾配件也進行變賣，還有畫馬名家沈呂遂大師的手繪水墨畫也將再登場。

至於不動產拍賣部分，台北分署說，本次有多筆位於台北市、新北市及金門縣的土地、建物進行拍賣程序，最引人注目的標的為原台北市中興高中校地，該土地為住宅用地，位於精華地段，面積為1692平方公尺，本次拍賣的權利範圍為70000分之19338。

台北分署說，民眾若想以優惠的價格買到理想的物品，請帶身分證件到場競買，如欲購買不動產則請事先向本分署索取或上台北分署官網列印、填妥投標書及預為準備保證金。

畫馬名家沈呂遂大師的手繪水墨畫。圖／台北分署提供
畫馬名家沈呂遂大師的手繪水墨畫。圖／台北分署提供
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拍賣會金門

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