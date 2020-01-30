假國手警察PO「帶武漢好料回家」 檢方2天迅速起訴他

桃園市警八德分局警員吳志明過年休假期間，在個人臉書PO文打卡，表示人在大陸武漢肺炎疫區，還宣稱「來這邊帶點好料的回去和大家分享」，桃園市警局大動作將吳記一大過，28日依法送辦；桃園地檢署在2天內偵結，今天依違反傳染病防治法、恐嚇公眾罪等起訴吳。

桃園地檢署表示，全案經檢察官洪榮甫偵辦，查出吳在今年1月26日晚上，於網路臉書上不實標註自己在湖北省武漢市華南水果批發市場打卡，並發表「來這邊帶點好料的回去和大家分享」等不實訊。

檢方認為，吳犯行明確，今天偵結依涉犯傳染病防治法第63條之散播有關傳染病流行疫情之不實訊息，以及刑法第151條之恐嚇公眾等罪嫌，將吳員起訴。

桃檢也呼籲，防疫視同作戰，必須格外謹慎，散播任何謠言或不實訊息，將會嚴重影響防疫工作的進行，請民眾切勿虛捏不實之疫情訊息，對於來源不明或未經證實之疫情資訊，亦切勿隨意散播或轉傳他人，以免觸法。

吳志明先前就鬧出「棒球國手」假正面新聞一事，當時八德分局還出面致歉，未料過年休假期間，又在臉書PO文，不當言論引起風波，分局當時立即通知吳員說明，調查後將依傳染病防治法第63條移送法辦。