「金錢能腐蝕人心！」家族成員互學裝病詐保千萬

花蓮婦人張玉真家族共8人涉裝病詐保5千多萬元，今被依詐欺罪起訴。台北地檢署查出，張婦行徑讓家人都看不下去，張家大姐裝病住院了解流程後，拍下妹婿陳永乾在外生活如常的影像，匿名寄到醫院檢舉，醫師始知受騙要求陳出院，另張婦二姊夫張存能也曾向汐止分局檢舉，但未受偵辦，眼見有利可圖遂加入詐保。

檢方查出，張玉真因長期無工作，缺錢花用，2008年10月9日，44歲時，首次至花蓮慈濟醫院精神科看診，向張姓醫師主訴持續憂鬱、缺乏動力、焦慮、失眠、有自殺念頭等狀況，張姓醫師診斷為情感性精神病（按：指包括憂鬱症、躁鬱症及一些可歸納為情感方面的精神疾病），且為避免自殺危險，而安排其當日入住該院急性病房24小時住院。

不過，張玉真於住院隔日起至2009年10月27日出院前，有12天（幾乎每天）都由胞兄、兄嫂、朋友協助向醫院請假帶其外出，分別從事吃麥當勞、洗頭髮、幫母親慶生、喝酒、去鯉魚潭遊玩、唱卡拉OK、探視母親、返家拿取生活用品、返家處理事情等活動。

張婦食隨知味，帶著尚未高職畢業的女兒楊閔庭、陳永乾一起詐保；張存能多次聽聞「撇步」後，因張婦欠錢不還，因此2013年5月16日向汐止檢舉詐保，但警方並偵辦。

張存能檢視保單，發現住院日額理賠有6800元，決定讓妻子陪同去精神科看診，主訴心情差、自言自語、對空謾罵、打妻子等無法控制情緒等，還幻聽、被害妄想等。醫師診斷其為慢性思覺失調症（妄想型）並安排住院。

檢方查出，張存能的子女，在2017年6月7日，用LINE討論：「小阿姨（指張玉真）因為領了很多理賠金，所以在醫院高調，每天穿金戴銀的，最後被醫院趕出去」，「爸爸說，根據他的觀察，大部分是智能不足」、「所以爸爸在那邊是高材生」、「媽媽說，爸爸是不想再去，但看到理賠金時又想去」、「這就是～金錢能腐蝕人心」。

檢方指出，張玉真等8人不思以正當管道賺錢，利用精神疾病並無客觀儀器可以檢測及醫師以治療病人為職志特性，在醫師面前誇大病情而得以住院，並進而詐領商業保險理賠金，侵蝕所有保戶保障，影響總體保費精算，另使健保支付住院期間相關費用，浪費公帑，請從重量刑。