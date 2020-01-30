交往送保時捷當禮物 他分手向前女友討31支名表+295萬

許姓男子指控前女友擅自更換房屋門鎖，讓他拿不回31支PANERAI、百達翡麗、A.LANGE等名表，且還以295萬元賣掉一輛保時捷，提告請求前女友返還31支手表並給付295萬元。台北地方法院認為名表確實是許所有，但保時捷是許贈與前女友的，判前女友應歸還31支名表，免給付295萬元，可上訴。

許提告主張，他和前女友交往時共同住在台北市信義區房屋，但前女友2015年擅自更換房屋門鎖，導致他拿不回31支名表，包括沛納海、朗格、百達翡麗、柏萊士等品牌。另外，他曾購買一輛保時捷，因節稅考量，把車輛借名登記在前女友名下，但前女友竟擅自以295萬元賣給他人，因此要求前女友返還31支名表，並給付295萬元。

前女友抗辯，兩人交往期間，許就將名表贈送給她，且許2015年底和另名女子結婚，早就把重要物品移至他處，若名表是許所有，應該也不會留在房內；另保時捷是許送她的生日禮物，車輛選配內容也是依她的喜好挑選的，平時也是她在駕駛，相關稅捐和罰單也是自己處理，她當然有權可以出售車輛。