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交往送保時捷當禮物 他分手向前女友討31支名表+295萬

2020-01-30 15:23聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

許姓男子指控前女友擅自更換房屋門鎖，讓他拿不回31支PANERAI、百達翡麗、A.LANGE等名表，且還以295萬元賣掉一輛保時捷，提告請求前女友返還31支手表並給付295萬元。台北地方法院認為名表確實是許所有，但保時捷是許贈與前女友的，判前女友應歸還31支名表，免給付295萬元，可上訴。

許提告主張，他和前女友交往時共同住在台北市信義區房屋，但前女友2015年擅自更換房屋門鎖，導致他拿不回31支名表，包括沛納海、朗格、百達翡麗、柏萊士等品牌。另外，他曾購買一輛保時捷，因節稅考量，把車輛借名登記在前女友名下，但前女友竟擅自以295萬元賣給他人，因此要求前女友返還31支名表，並給付295萬元。

前女友抗辯，兩人交往期間，許就將名表贈送給她，且許2015年底和另名女子結婚，早就把重要物品移至他處，若名表是許所有，應該也不會留在房內；另保時捷是許送她的生日禮物，車輛選配內容也是依她的喜好挑選的，平時也是她在駕駛，相關稅捐和罰單也是自己處理，她當然有權可以出售車輛。

法官認為，根據雙方的對話紀錄，前女友曾說「你的錶我從未想過佔有也不會賣掉，我只希望你回來好好跟我談」等語，認定31支名表屬於許所有；另社區保全作證指出，平時都是前女友在駕駛保時捷，汽車業務也證稱，選配備時許都有帶前女友來，也有和前女友聊過配色，加上雙方對話內容，許在分手後沒有提及保時捷所有權、歸還車輛一事，認定保時捷是許送給前女友的禮物，因此判前女友應返還31支名表，駁回許的其餘請求。

許男指控前女友擅自更換房屋門鎖，讓他拿不回31支名表，且前女友還以295萬元賣掉...
許男指控前女友擅自更換房屋門鎖，讓他拿不回31支名表，且前女友還以295萬元賣掉一輛保時捷，許男提告請求前女友返還31支手表並給付295萬元。 示意圖／ingimage
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