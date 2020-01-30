女兒被老師打肚子？母親控幼兒園「人間煉獄」要賠錢！

許姓女子3年前指控新北市某幼兒園老師打女兒肚子，上網發文章和影片控幼兒園是「人間煉獄」，幼兒園不堪受辱提告，求償10萬元並道歉、移除文章和影片。台北地方法院判許女應賠償6萬元，並移除網站上文章及影片，刊登道歉啟事，可上訴。

幼兒園提告主張，許女的女兒3年前到幼兒園上課，許女多次向校方反映女兒被老師體罰打肚子，但校方調查並沒有此事。許女二度帶禮物要送老師被婉拒，校方事後婉轉退費，請許女將女兒轉至其他幼兒園，未料許女勃然大怒，揚言要讓幼兒園上新聞。

幼兒園指出，事隔幾天，確實有電視台記者到校採訪，表示有民眾檢舉校方體罰學生，且許女也在網路社團、YouTube等發表文章和影音，指控幼兒園是人間煉獄、惡質、女老師打人不承認等語，要求許女賠償10萬元，並移除相關文章、影音且道歉。

許女抗辯，幼兒園是營利事業單位，沒有獨立法人格，名譽遭受侵害，沒有精神上痛苦可言，且她是依照本人親身經歷而評論，幼兒園服務品質、老師對待幼兒的方式，是可受公評之事，認為幼兒園請求沒有理由，盼法官駁回訴訟。

法官認為，許女陳述女兒被幼兒園老師毆打，應該證明自己所述為真，或是經合理查證，而根據新北市教育局相關資料，並沒有發現幼兒園有不當管教；而許女影片中，以預設立場暗示、誘導女兒回答問題，而非讓女兒完整陳述，有所疑慮。