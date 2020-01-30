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男酒後打1歲童還將妻兒藏2樓 檢警逮捕聲請羈押

2020-01-30 13:45聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義縣義竹鄉22歲邱姓女子日前以臉書私訊友人求助，聲稱1歲兒子被郭姓丈夫毆打，友人將訊息截圖轉貼網路求助，布袋警分局得知後主動派員至郭男家訪查，昨晚發現邱女被郭限制在自宅二樓，依妨害自由現行犯將郭男逮捕，檢方今天訊後依傷害，及妨害自由罪嫌，郭有再犯之虞向法院聲請羈押。

嘉義縣警方日前在網路發現，有人在網路傳出截圖，內容是1歲孩子疑似是被人酒後掌摑、臉部受傷圖片，邱女在私訊內容寫到「他也這樣打我，我真的受不了，姐姐救救我好不好」、「他酒後又很生氣動手打我小孩……。」

嘉義縣布袋分局警方，前天即派員到郭家查訪，但未發現郭男、邱女及小孩，附近鄰居說明，孩子是邱女和前夫所生，過年前一家人才搬回郭男老家，幾天前就有看到孩子臉上有瘀青，聽說郭飲酒後會對小孩動手，看到網路相片後嚇一跳，直言「怎麼把孩子打成這樣！」

附近居民表示，警方前天以手機定位，發現28歲郭男疑在台南，立刻發布訊息請大家協尋，也派員在住家附近調查，尋找郭男一家人。

警方昨晚約7時再次到郭家查訪，剛好看到郭帶著邱女及小孩走入家中，立刻跟著進入詢問，郭男還將邱女及小孩藏在2樓，並向員警謊稱2人不在家，員警立即怒斥郭說謊，郭才將2人帶下樓，1歲小孩臉上還有些許紅腫，邱女也說人和手機都被郭男控制，不准對外聯絡。

警方表示，郭男涉嫌家暴、傷害小孩，當時將邱女及小孩限制在2樓行為涉及妨害自由現行犯，已將郭男帶回調查，訊後移送嘉義地檢署。

嘉義家暴

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