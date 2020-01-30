新北警員侵占近百遺失證件參加抽獎 法官批：敗壞官箴

新北市一名李姓警員，值勤時遇民眾報案拾獲遺失證件，竟未依規定交存和開立四聯單，還拿遺失證件參加電視台抽獎活動；新北地院調查，李員侵占民眾遺失證件將近百張，也曾多次持變造證件成功領獎，今依侵占、偽造文書等5罪分判罰金12000元和有期徒刑3月到1年4月不等刑期，均緩刑4年，緩刑期間須繳交國庫25萬元，每月需接受一次精神治療。

判決指出，李員（30歲）2010年11月分發至蘆洲分局龍源派出所後，多次將民眾撿獲的遺失證件據為己有，隨著職務調動，這些證件也全被他帶回家，截至2016年犯行曝光時，其侵占的證件數量多達91張，其中還有數名民眾的身分已遭其冒用。

原來，李員參加電視台臉書抽獎，為了提高中獎率，創了13個帳號參加活動，但電視台通知領獎時，會先要求中獎者提供身分證帳號末三碼或末四碼核對身分，他怕一人分飾多角情況曝光，所以冒用遺失證件民眾身分領獎。他用這種方式成功領取14張電影票，最後因派獎人員發現其容貌眼熟才戳破謊言報警。

案發後，李員坦承不諱，供稱自己並非真的有心侵占，還曾想利用自己的時間送還民眾，但因為工作太忙，所以忘記，加上職務調動關係，才會把這些證件帶回家，「我回家有看到那些民眾證件，但覺得沒什麼，又覺得那些證件不適合帶到新的辦公處所，就依職放在家裡」。

審理時，李員辯稱自己罹患憂鬱症，犯案受精神疾病影響，試圖爭取減刑機會。法院調查，醫院鑑定報告雖顯示李員罹病，但犯案時未受疾病影響，最後未採信其說法。

法院認為，李員身為警務人員，卻為滿足一己貪念，恣意侵占他人物品，並偽造他人簽名換取電影票，行為已嚴重敗壞官箴，減損警方執法威信，因此量處其刑，褫奪公權4年。