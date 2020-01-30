水電工挖礦賺比特幣 10個月詐台電電費167萬

桃園李姓水電工為賺取比特幣，在租屋處以3條導線繞過台電電表，偷接電源供屋內礦機挖礦，挖了10個月才被查獲，檢方估計李私接電導致台電損失達167萬元電費，依詐欺罪起訴；但法院認為李損害台電詐取少繳電費的利益，應構成詐欺罪，依詐欺罪判他有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

檢方起訴指出，李男（46歲）為賺取比特幣，2018年6月6日以每月1萬3000元租房，卻用不明工具從台電連接戶點電源，偷接3條導線越過台電電表引入屋內，供比特幣礦機、排風扇使用，推估竊電價值達167萬多元，去年4月8日台電公司會同警方、房東到場查獲。

檢方查，李私接導線竊得電數無法確實判斷，依台電提出追償電費計算單的依據，為電業法中規範「對於違規用電，得依其用電設備、瓦數等請求賠償，最高賠償額以1年電費為限」，而李屋內電設備容量為35瓩 ，從查獲往前推算至租房日起，一共307天。

另考量挖比特幣競爭激烈，常不分晝夜持續，因此以每天用電24小時，每度電6.512元計算，估算不法所得為167萬9315元，偵結依竊盜電能罪起訴李。

不過法院認為，電業法2017年1月26日修正公布，將原本106條第1項關於竊電的罰責規定刪除，原本被視為「竊電」的行為，應依各種不同樣態，論以構成要件該當的刑法罪名。

而用電戶擅自改變電表構造，或使電表無法正確累計用電量而繼續使用電力，該用電行為和「未經他人同意」，以和平手段將他人持有之物，移入自己與第三人支配管領的竊盜罪不符。

因此，用電戶故意造成電表累計用電量失準的行為，導致電表所呈現度數並非真實用電度數，卻使台電誤認該電表為真實用電度數，陷於錯誤而核算收費，用電戶因此取得少繳電費的利益，其所為是向台電施用詐術，詐取少繳電費利益，應構成詐欺罪。