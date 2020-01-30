陳水扁保外醫治講四方 法官異動頻換人

前總統陳水扁保外醫治但「活力十足」，他所涉的5項弊案卻依然停審，其中台灣高等法院所審理的偽證案因合議庭審判長蔡聰明退休，高院今天上午11點重新抽籤。高院以人工抽籤方式抽出審判長林婷立遞補，因原合議庭陪席法官郭豫珍較資深，因此改由郭豫珍擔任審判長，林婷立為陪席法官，受命法官仍為崔玲琦。

審理前總統陳水扁偽證案的台灣高等法院審判長蔡聰明退休，高院今人工抽籤，選出「莊」股林婷立審判長遞補，屆時合議庭將由較資深的陪席法官郭豫珍擔任審判長，林婷立為陪席。圖為庭長楊力進展示「莊」股股符。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

今天抽籤由高院庭長楊力進主持，現場由庭長黃斯偉抽得籤桿，黃再從89個（扣除迴避、請假者）股符中抽出「莊」股郭豫珍法官。

去年8月28日，司法院因人事調動，承審陳水扁國務機要費案的高院合議庭甫「換人」，僅5個月又有另一個合議庭成員退休。陳目前繫屬高院的案件包括國務機要費案、二次金改與偽證案，國務機要費為更二審，二次金改案和偽證案則是更一審，3件案件目前都裁定停止審判。其中，國務機要費案是自2016年4月21日起停審，二次金改則是2015年8月31日起停審，偽證案則是2014年1月28日即停止審判。

此外，陳另涉隱匿國家機密、洗錢兩案，繫屬台北地院。

陳水扁2015年1月以罹失智、尿失禁等疾病「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」為由，獲保外醫治，但他屢次違反台中監獄「五不」規定。2017年7月，承審二次金改的法官曾開庭欲釐清陳是否有就審能力，但陳檢附高雄長庚醫院診斷證明書請假，沒有出庭。