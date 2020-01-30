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少女為養男友下海賣身 被逼先「試車」後才能上工

2020-01-30 11:23聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園邱姓、王姓男子共同經營應召站，媒介多名國一少女以每次3500元和男客性交易，有人稱缺錢要繳房租、養男友才下海，且邱甚至要求「試車」，命少女先和她發生關係後才能上工；法院痛斥2人戕害少女身心，依違反兒童及少年性交易防治條例等，各判邱、王有期徒刑14年、11年，可上訴。

檢警調查，邱2015年間在臉書上刊登「尋找桃園新竹台北，時薪2000至2500（任何女性人員）」等工作訊息，同年9月至隔年11月間，和王陸續媒介4名女子從事性交易，以每次約3500元價格載去汽車旅館和男客發生性行為，其中1000元由邱、王平分，剩下才歸少女所有。

但邱每次媒介少女性交易前，都會以「試車」名義，要求對方和她發生關係，幾名少女為了賺錢只好答應；邱男坦承，其中1名少女主動和他應徵，表示因為缺錢要繳房租、養男朋友，至少媒介她10次性交易。

王男則坦承有載小姐到旅館，但辯稱不知做性交易；但1名少女則說，王當時都騎機車載她，過程中彼此會聊天，結束後也會和他抱怨客人的事，且邱、王的用手機或電腦CALL客人，她用LINE和王聯絡，也會把錢交給他，後來還和王單獨出來做，另3名少女也稱邱、王一起經營應召站。

法院勘驗4名女子照片，發現外貌均相當稚嫩，與年買18歲女子有顯著不同，王在載送過程有近距離觀察、接觸機會，並無誤認少女為已成年人可能，加上多名證人證詞勾稽，不採信其辯詞。

法院審酌，邱、王在政府極力掃蕩色情下，仍不思正途謀生，利用少女缺錢媒介和男客性交易從中抽成牟利，敗壞社會風氣，且邱甚至還對其中3人「試車」性交，嚴重影響她們身心健全。

法院審理後依3個共同意圖營利而媒介使少年為有對價之性交罪、3個對未滿14歲女子性交，2個對14歲以上未滿16歲女子性交罪，一共8罪判邱男有期徒刑14年；另依3個共同意圖營利而媒介使少年為有對價之性交罪，判處王男有期徒刑11年。

邱、王媒介多名國中少女和男客性交易，邱事前還會要求「試車」，和少女發生關係後才讓...
邱、王媒介多名國中少女和男客性交易，邱事前還會要求「試車」，和少女發生關係後才讓她上工，法院各判邱、王有期徒刑14年、11年。示意圖／ingimage
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性交易應召站

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