武漢肺炎持續延燒 台南市民到派出所洽公得戴口罩

武漢肺炎疫情持續延燒，流行疫情指揮中心統計台灣已累積8名確診個案，接觸者已累積460人，其中27人有症狀已通報，台南市警察局擔心疫情擴散風險，昨晚舉行視訊會議後，決議今天起在警察局、各警分局和分駐派、派出所大門口，提供酒精洗手液和口罩供洽公民眾使用，同時測量民眾體溫加強防範。

「先生，你來洽公得量體溫、戴口罩、用酒精消毒雙手。」蔡姓男市民今天上午10點多，前住台南市警四分局警備隊洽公，員警請他在出人登記簿上留下姓名後，以耳溫槍為他測量體溫，蔡未發燒才受理蔡洽公。警備隊長林仁群說，感謝洽公民眾都樂於配合，共同防疫。

為了加強防疫，台南市警察局局長周幼偉昨晚和各警分局長舉行視訊會議後，決議除了原先各警分局、分駐派、派出所值班員警需戴口罩外，今天起在警察局、各警分局和分駐派、派出所，提供酒精洗手液和口罩供洽公民眾使用，同時測量洽公民眾體溫，如超出38度，勸導民眾立即就醫。

武漢肺炎疫情增溫，台南市警察局禁止員警前住大陸武漢旅遊或是探親。據了解，市警察局初步清查，近期沒有員警前住武漢。