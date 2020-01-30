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販售團購低價奶粉攏是假？郭女先後共被判7年2月

2020-01-30 10:51聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民郭姓女子以臉書「媽媽寶寶大作戰」社團，團購販賣尿布、奶粉，以低於市價一半價格吸引民眾，向13名揪團的被害人詐騙1031萬餘元，台中地院去年依詐欺等罪將她判刑5年。又有程女等5女購買奶粉、紙尿布遭詐財共7萬餘元提告，台中地院今天依詐欺罪將她判刑2年2月。可上訴二審。

郭女（33歲）否認詐欺犯行，辯稱她因在跟上游的賣家莊蟬合購買商品，但她一直沒有出貨，我就在等她退款，剛好有很多買家要跟我訂貨，我預期莊蟬合會把錢退給我，我就可以去買便宜的尿布、奶粉，再出貨給我的買家，可是莊蟬合都沒有退貨給我，後來就倒閉了。

合議庭審酌，郭女正值青年，僅為彌補她虧損及維持事業經營，不顧買家的權益，詐騙本案的5名被害人，影響社會交易秩序甚鉅。東窗事發後，已與部分被害人達成和解，予以判刑。

判決書指出，郭女自2015年初起，在臉書「媽媽寶寶大作戰」社團內，以團購集資的方式販售嬰幼兒尿布及奶粉，經營方式是買家向其訂購尿布、奶粉等商品後，再向其上游廠商訂購商品後出貨。

然而，郭女在2015年6、7月間遭上游廠商莊蟬合詐騙而倒帳，造成其財務狀況受到影響，她明知以自己的資金及經營規模，事實上已無法透過其他管道取得大量且低價的奶粉、尿布等商品。

但郭女為維持信用狀況，在網路張貼訊息向買家佯稱可以用低於市價之價格出售奶粉、尿布等商品；或私下向買家佯稱可以用低於市價之價格出售奶粉、尿布等商品，致買家信以為真，而向郭女訂購商品。

郭女則以高於各買家訂購的價格購買部分商品後再出貨給各該買家，以此方式拖延、搪塞其應交付給各買家的商品，以維持其確有能力依約出貨假象。程女、黃女、黎女、小婷、李女等人於2016年間，向郭女購買奶粉及紙尿布，遭詐財6360元、4萬6690元、7705元、1萬480元、3450元，遂提起告訴。

台中市民郭姓女子以臉書「媽媽寶寶大作戰」社團，販賣尿布、奶粉，以低於市價一半價格...
台中市民郭姓女子以臉書「媽媽寶寶大作戰」社團，販賣尿布、奶粉，以低於市價一半價格吸引民眾，程女等5女購買奶粉、紙尿布遭詐財共7萬餘元提告，台中地院今天依詐欺罪將她判刑2年2月。圖／本報資料照
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詐騙詐欺

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