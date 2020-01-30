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裝病詐得5千多萬元保險理賠 花蓮家族涉詐欺遭起訴

2020-01-30 10:14聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

花蓮原住民婦人張玉真一家五口涉嫌裝病詐保，台北地檢署前年搜索約談查出張婦等8人陸續到花蓮慈濟、北市陽明院區等醫院，求診憂鬱症等病狀，詐得保險理賠5千多萬元。檢方調查後，認定張玉真、楊閔庭母女等8人涉犯詐欺罪，今依法起訴。

花蓮原住民婦人張玉真一家五口涉嫌裝病詐保，詐得保險理賠5千多萬元。示意圖／聯合報...
花蓮原住民婦人張玉真一家五口涉嫌裝病詐保，詐得保險理賠5千多萬元。示意圖／聯合報系資料照
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檢方調查，張玉真等8人從2008年起至2019年間，陸續到花蓮慈濟醫院、榮總鳳林分院、國軍花蓮醫院、門諾醫院壽豐分院、臺北榮總、陽明醫院、內湖三總、萬芳醫院、汐止國泰醫院、衛福部桃園醫院、雙和醫院求診憂鬱症等病狀。

張婦等人還沒住院前先向多家保險公司投保，經過一段時間後，再到醫院身心科門診，如果醫生問就要裝成精神很頹廢、長期失業、晚上失眠睡不著，並且時常有自殺的念頭，可能經過幾次門診後，醫生就會同意住院等方式，分別使各醫院精神科醫師誤認他們有住院之必要性，而安排住院（急性病房或日間病房），他們出院後，再持醫師診斷證明書、護理紀錄等資料向各保險公司申請保險理賠（住院日額）。

全案之所以曝光，是因北檢主任檢察官黃珮瑜參加一場保險基金會演講活動，有保險公司提供案例詢問檢察官的看法，檢察官分析案情並詢問醫師專家後，發現竟是一樁裝病詐保疑案，且詐領金額數千萬元，進而分案偵辦。

2018年12月19日，檢調兵分5路搜索，以被告身分約談張婦、張的女兒楊閔庭、自小過繼給親戚撫養的三姊陳玉美、陳玉美丈夫吳成發、小姑陳玉葳等5人，另傳喚兩名張婦親戚作證；檢方隔日凌晨訊後，依詐欺等罪將張玉真、楊閔庭母女2人聲押禁見，其餘人則請回。

檢方查出，8人詐領商業保險理賠金共計5570萬2987元（其中1309萬7810元已返還保險公司）、另使健保支付他們住院期間費用總計938萬5461元。

北檢指出，本案偵辦期間，健保署除協助提供案內相關醫療申報資料外，並積極協助承辦檢察官判讀相療專業資料以利全案順利偵破。冀藉由此類犯罪偵辦，遏止有心人士浪費醫療及健保資源。

保險檢察官憂鬱症

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