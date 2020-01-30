高雄冰屍案二審 長子買凶弒父判刑更重

高雄市前鎮前年驚爆駭人「冰屍案」，丁姓死者遭妻子洪瑞敏、長子丁泰文密謀買凶害命，一審依殺人罪、殺害直系血親尊親屬罪，分別判處母子二人有期徒刑18年、有期徒刑8年，但被告、檢方都不服一審量刑，上訴高雄高分院，今天上午二審宣判，丁泰文改判有期徒刑18年2月，洪瑞敏部分駁回，全案還可上訴。

一審判丁泰文18年徒刑、洪瑞敏8年、蔡姓男子13年、高姓男子15年；丁、蔡、高另遭褫奪公權9年、6年、7年。4人提上訴都承認共謀殺人，但表示一審量刑過重，希望判輕，檢方則上訴要求重判。

高雄地院一審審理認定，洪瑞敏涉提議殺人，丁泰文用錢買通蔡姓、高姓男子下手行凶；蔡、高以開山刀，分別砍向死者左胸臂外側、左頸部，頸部刀傷是致命傷。凶嫌等人得逞後，利用棉被、棉繩裹屍，搬運至自家冰櫃藏放冰屍，再棄置作案刀、棍，從此避談死者下落。

死者母親見兒子失蹤數月，頻頻向洪瑞敏探問，卻都只得到「他出門討債」等回答，洪還故布疑陣向前鎮分局報案丈夫失蹤。死者老媽媽擔心兒子遇不測，於是向熟識的潘姓警員求助，幾經探訪才終於突破洪心防，讓冰屍案情曝光。

一審時，丁泰文、洪瑞敏一再表示，因死者長期家暴，花光財產，對家庭沒責任，長期累積之下才起殺機。二審開庭時，洪再當庭求情，「我知道犯了錯，不該用這種手段殺害丈夫」，丁則說，「我很後悔，知道犯錯，希望給我改過自新機會，早點回去照顧家人」。