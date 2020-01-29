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迎財神前賭場被抄 納骨堂旁聚賭高雄警逮73人

2020-01-29 19:49聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

初五迎財神前夕警方破賭場逮73人！高雄仁武警分局獲報大社區的慈恩堂納骨塔旁、曾做資源回收場的空地，竟涉搭起帳篷經營賭場，春節期間每天下午2點賭到翌日清晨6點，昨晚大批警力持搜索票前往當場查獲，查扣近80萬元賭資，將吳姓賭場負責人及莊家、荷官等12人依賭博罪送辦，61名賭客依違反社維法各開罰9000元。

橋頭地檢署偵訊後昨天命令綽號「紅帥」的吳姓負責人交保5萬元、楊姓莊家等3人交保3萬元、負責把風並維持秩序的3人交保1萬元，其餘5人訊後請回。

警方日前接獲檢舉情資，發現吳姓男子等人在已未營業的資源回收場空地搭起帳篷，位於大社區慈恩堂納骨塔附近，為防止警方查緝，業者設有把風組、定點守望組、機車巡邏組，彼此以無線電連絡，過濾賭客後才遙控開啟門口的厚重鐵拉門，甚至還在大社區青雲宮定點招攬賭客，來指引或專車載進賭場，每日下午2點開賭，直到隔日凌晨6點。

警方查出，該賭場利用象棋來玩俗稱「12粒馬」，疑似挑選12個棋子讓賭客下注猜測，押注賠率為1比10。

仁武警方接獲檢舉線報請橋檢指揮，昨晚10點多大批警力兵分3路前往搜索，果然發現場面正熱鬧，趕緊控制不讓賭客亂竄，也當場查扣無線電6台、手機12具及賭具象棋、紙牌等證物，現金部分包括抽頭金及營利賭資10萬2000元、賭客身上的賭資69萬2000元。

仁武警分局昨晚在大社區慈恩堂納骨塔附近的空地查獲賭場，共逮業者及賭客共73人。記...
仁武警分局昨晚在大社區慈恩堂納骨塔附近的空地查獲賭場，共逮業者及賭客共73人。記者林伯驊／翻攝
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警方破獲賭場，查扣賭具象棋、紙牌等證物，抽頭金及營利賭資10萬2000元、賭客身...
警方破獲賭場，查扣賭具象棋、紙牌等證物，抽頭金及營利賭資10萬2000元、賭客身上的賭資69萬2000元。記者林伯驊／翻攝
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仁武警方在大年初四夜間破獲賭場。記者林伯驊／翻攝
仁武警方在大年初四夜間破獲賭場。記者林伯驊／翻攝
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警方在現場查扣象棋賭具。記者林伯驊／翻攝
警方在現場查扣象棋賭具。記者林伯驊／翻攝
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賭場資源回收

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