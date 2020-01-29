新店彩券行火災 兒涉縱火燒死母檢方依殺人罪聲押

新北市新店區一間彩券行昨晚遭縱火，涉案的36歲林姓男子疑似懷疑胞姐講自己壞話，氣憤下朝胞姊潑汽油、縱火後逃逸，火勢一發不可收拾，造成母親死亡、胞姊受傷悲劇。今晚台北地檢署檢察官依照殺人罪嫌及公共危險罪嫌複訊林男，並傳喚林父作證，訊後認定林男犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押。

今晚5時許，林男移送至北檢複訊，檢方傳喚林男父親在偵查庭作證，約6點30分許，林父與其他家屬低調離開地檢，面對媒體詢問，僅低調說「謝謝」，不願回應。

大年初四（本月28日）晚上9時許，新北市消防局獲報，中興路三段一處老舊公寓1樓彩券行冒出熊熊大火，濃煙直竄天際，經佈設水線搶救，約半小時內控制、撲滅火勢，燃燒面積約60坪方公尺，火勢波及隔壁洗車場。

彩券行內僅林父逃出火場，卻來不及救出63歲林母楊姓婦人和38歲林女，楊婦當場失去生命跡象，送醫不治；林女全身受有60%燒燙傷，經救出火場後，送往慈濟醫院救治。

據悉，彩券行由林男雙親經營，林男與其同住，近年來疑似患有躁鬱症狀，與家人關係緊張、感情不睦。林父聲稱，案發前正在和女兒談話，林男疑似誤會「說他壞話」，氣憤衝出門，直到晚上9時許才返家，不料進門竟拿汽油瘋狂潑灑，拉不住兒子讓他點燃縱火。

新店警方調閱監視器連夜追凶，發現林男騎機車載塑膠桶至加油站買汽油，犯案後逃逸至賣場購衣變裝，轉往西門町一家網咖，再投宿中華路一家旅館。