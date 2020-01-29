侵占老婆工會公款養小三 新北小吃工會前理事長判2年半

新北市小吃業職業工會顏姓前理事長，2014年間利用工會和老婆擔任理事長的新北市成衣服飾整理加工職業工會，浮報五一勞動節紀念品和歲暮紀念品採購價格，侵佔2工會公款231萬餘元，不法所得除了幫女兒添嫁妝外，還匯給小三當生活費和小孩教養費，事件曝光，被新北地院依侵占罪判刑2年6月。

判決指出，顏男除了是小吃公會理事長，也是老婆成衣工會的實際負責人，所以有機會插手2工會的紀念品採買事宜。

2014年4月間，他明知公會紀念品僅花費54萬餘元，卻要求店家分24張收據開立208萬餘元費用，侵佔公款154萬6800元，不法所得用作女兒的嫁妝和購屋頭期款；同年10月，顏男利用採買歲暮紀念品機會重施故技，中飽私囊77萬400元，不法所得用以支付陳姓女友的生活費和小孩教育費，全案直到去年調查局接獲檢舉曝光。

審理時，顏男否認犯行，辯稱採購紀念品是他先現金代墊，所以工會採購費才會匯到他的帳戶。他強調，採購都有相關收據和經費收支月報表可證明，雖然沒有經過招標，但不等同錢有放到自己口袋。

但是，開立收據的店家表示紀念品實際金額只有54萬餘元，收據上的金額是應顏男要求開立的，因為免用統一發票、免繳稅，所以他要我開多少就開多少，不這樣開會做不到生意。

法院調查，採購案的收據總額高達208萬元，卻分成24張開立，每張收據金額又都在9萬元以下，還沒有開立買受人，以工會超過百萬元的採購案而言，這樣的收據作為報帳憑據實在簡陋了點。此外，同一批的紀念品，小吃工會報的單價是420元，成衣工會卻是500元，這一點也不自然，不免讓人懷疑這些收據是不是真的。