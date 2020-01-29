訴訟外解決紛爭 北檢推分案前調解機制

為解決每年龐大的訴訟案件，台北地檢署強化正式分案前案件調解機制，去年11月起並與台北地方法院合作，借助調解委員每天開庭調解，目前調解成立比率達7成以上。

各地檢署每年刑事案件量大，尤其台北、新北等大型地檢署，案件量高達3萬以上，其中，部分案件可透過調解等方式解決紛爭，但以北檢來說，每年調解轉介的案件仍高達3000件以上。

過去處理調解案件，當事人需先至地檢署開庭後，才轉至鄉鎮市區的調解委員會調解，調解後再回檢方續行偵查。不過，這種運作模式容易造成民眾往返地檢署與調解委員會間的奔波勞頓，及案件久懸延宕的問題。

有鑑於此，台北地檢署於民國107年間與台北市民政局合作，委請北市中正區及萬華區調解委員會，以隔週輪流指派調解委員方式到北檢進行調解，大幅減少當事人奔波舟車勞頓之苦。以每週一次的調解庭，解決民眾紛爭。

北檢去年進階與台北地方法院民事調解庭合作，聘請專業調解委員，直接在北檢進行調解。不僅如此，北檢成立立案審查中心，除了過濾分案案件，並將可能調解的案件在分案偵查前就進行調解。

負責相關業務的立案審查中心主任檢察官周懷廉表示，北院每週一至週五每天上、下午，各派2名調解委員到北檢調解室協助調解，

周懷廉表示，很多當事人畏懼開庭，如果在正式分案之前安排調解，案件解決之後，雙方就不用再跑地檢署或法院。另外，透過調解讓被害者的損失可以得到補償，否則未經調解，即使檢察官起訴對方，僅能得到正義感，無法彌補損失。

他說，分案前送調解能減少檢察官負擔，避免檢察官花太多時間在此類案件，待雙方調解成立，檢察官再依個案狀況予以不起訴、職權不起訴，獲起訴後建請法院減輕其刑。

周懷廉指出，目前發現案件類別多為借錢不還、投資糾紛、行車糾紛引發的恐嚇、傷害、妨害名譽案件，或是網路上你一言我一語引起的糾紛等。

去年11月北檢「立案審查中心」成立後，第一個月成立的調解案件約有108件，去年12月成長為159件，今年1月2日至8日短短幾天，已有49件調解成功案件，調解成功率達7成以上。

周懷廉表示，地檢署除了是偵辦犯罪的機關，也希望透過調解弭平紛爭，就如調解通知書上所提到的，希望民眾給予紛爭一個更為迅速及圓滿解決的機會，早日回復平靜、安寧的生活。