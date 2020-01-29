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「與惡」驗證 用聽得懂的語言 司法與你對話

2020-01-29 09:31聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

「作出一篇篇好判決，讓民眾信賴制度才是根本！」，司法院調辦事法官鄭昱仁表示，法官接觸到的民眾大多是打訴訟的人，反之，民眾亦然，訴訟勝敗、法律知識的落差，易讓民眾懷疑或誤解司法。

但經歷訴訟的人有限，司法院近年成立「加強司法和社會對話推動小組」，希望透過電影、戲劇、跨界沙龍與不同領域的社群對話，傳達法律價值，讓觀眾思索司法議題。負責此業務的鄭昱仁，盼從法治教育著手，讓民眾了解司法。

近年來各種針對司法信賴度的調查，國人的滿意度始終在低檔徘徊，除了加強改革，民眾不信任司法的原因，有時是源自對法條的誤解，司法院「化被動為主動」，包括整合法治教育宣講、成立「法律與戲劇諮詢平台」、創辦法律跨界沙龍與不同領域的社群對話。去年第二屆的司法影展嘗試與金馬影展合作，就是希望透過電影和映後座談會的方式傳達法律價值，讓觀眾思索司法議題。

３９歲的鄭昱仁從東吳法律系畢業後，同時考上碩士、律師與司法官，２００９年他在台北地院就審理過前總統陳水扁外交機密費案，後來服役時在北部地方軍事法院當軍法官，接觸到江國慶軍冤案再審，任職１２年來，體認「對話很重要」。

前年８月，鄭調司法院辦事，推動「和社會對話」，他說工作不是要宣傳司法有多好，而是希望促成溝通方式、雙向（法官、民眾）觀念的改變，讓彼此同理。「希望法官用民眾容易接受的方式、聽得懂的語言溝通」，鄭說各法院發言人體系、新聞稿撰寫都需要改變，包括從媒體的角度來看待新聞稿，至今這都有改進的空間，過去「司法並不習慣做這些」，但長久下來，司法人也意識到危機管理、傳播的重要。

司法院建立約兩百名法官的人才資料庫，讓法官有機會走進校園，紮根公民教育。鄭昱仁認為教育不是背誦，而是學習思辨、辯證，司法院也透過社群等新媒介讓民眾認識司法。去年電視劇「我們與惡的距離」引起熱議，戲劇有潛移默化的效果，過去有些導演、編劇想寫法律劇，但法律有專業門檻，即便田野調查完也發現「很難」。

鄭說，看中影劇效果，司法院也成立戲劇諮詢平台，提供協拍、分享故事，除可避免「拍錯了」，也可傳遞正確的法律觀，像司法院曾提供金馬影展短片「大吉」田調、協助電影「聖人大盜」場景。

以往只要專注審判，鄭「調辦」與社會對話，他坦言這樣的跨領域對他來說是個挑戰，不論是和新媒介、教育界合作，都需要對方的善意。鄭說，與不同的人合作，學到不同的眉角，像是導演或編劇都很在意自己的構想被剽竊，多半不會在公開場合發問，而是選擇私下請教，換個角度想，他們要拍一部戲，可能花３、５年田調，每個發想都宛若珍寶。

鄭昱仁回想，在北院任職時，導演易智言想寫法律劇，因另名法官牽線而認識，易再介紹導演紀岳君、編劇呂蒔媛等朋友，紀因拍攝紀錄冤案的「徐自強的練習題」，鄭原以為紀會對司法有負面想法，但當紀得知司法院著手與社會對話，反覺得認同，分享許多想法和經驗，他相當感動。「每個行業都有存在的獨特價值」，鄭說長久以來法官都希望民眾尊重法官的專業，但跨到別的領域時，也要多聽別人專業的意見。

司法與民眾對話有效嗎？日劇「NO SIDE」描述一支業餘的橄欖球隊觀眾漸失，新的經理接手後，除了想法子提高戰績，也積極提高能見度，鄭昱仁說看了這齣戲更加堅定要繼續做「對話」，長久下來至少可讓民眾思辨司法的好壞，不管是要批判或讚許，至少有個清晰的「法官」形象。

司法院推出「司法，你主場」系列活動，讓法官走出法庭，和各領域的人們對話。圖為法官...
司法院推出「司法，你主場」系列活動，讓法官走出法庭，和各領域的人們對話。圖為法官鄭昱仁（左一）在台東都蘭和原住民族探討土地正義與傳統領域議題。記者王宏舜／翻攝
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