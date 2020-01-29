審判難 國民法官就判得重？抉擇誰人知

夜闌人靜或假日的法院，總可見到法官孜孜矻矻加班的身影，但對照民眾對司法信任度的調查，他們的付出似乎沒有獲得同等的對待。台灣高等法院法官吳勇毅感慨「法官們一直都很沮喪，覺得努力卻沒辦法獲得民眾的認同」，他認為未來引進國民法官或許是解方，不過這也只是種方法，終極目的還是判決要能讓民眾信賴，辛苦才有代價。

吳審判經驗１６年，原任職台北地院，前年底調派高院。吳高中時參加辯論社，猶記當時的辯題包括是否該廢除死刑、安樂死合法化、該不該用核能發電，廿年過去，這些議題至今難解。吳說，念法律系所，是喜歡法律的本質，在量刑時仔細權衡刑法57條科刑輕重的標準、罪刑法定原則，他不諱言法官的工作是寂寞的，但一路走來，沒有後悔過年少時的抉擇。

許多法官競競業業，但司法信賴度卻約莫３成，吳苦笑說，「至少也要提高到５成吧！」。要爭取國人信賴，他認為得對症下藥，各級法院和司法院也都在反省，但無論如何法官還是要盡本分做好審判，民眾「不信服」，有時是因為不了解而產生隔閡。

吳勇毅表示，判決要讓人能信服，審理時須詳細調查證據、妥適地用法；審理階段，法官有義務讓當事人、甚至是旁聽的民眾清楚了解程序、目的與可能的結果，如果大家都能理解，判決的可信度自然高，而法官也必須在判決中交代心證。

司法院近來力推判決精簡、白話，希望法官辛苦斷案的過程能「易於」讓民眾了解，不要因艱澀的文字而「錯讀」。吳贊同政策方向，法官們也應改變觀念，漸進式地讓民眾理解判決。除了司法院積極想「與社會對話」，不少法官透過投書或網路社群宣導法律觀念，有些法官本身就是ＰＴＴ的「鄉民」，遇到民眾誤解判決時會出聲「糾錯」。吳說，這些努力都很好，大家都不希望判決遭扭曲或誤解，但回歸司法本質，判決書就該講清楚理由，新聞稿、臉書發言或ＰＴＴ推文無法取代判決。

「國民參與刑事審判（國民參審）」是司法院既定政策，這兩年來也在各地方法院模擬，模擬的國民法官人選雖經里長篩選、抽籤產生，但畢竟還是從民眾「報名」的名單中選出，未來國民法官新制若真上路，士農工商都有可能被挑中，這也將影響民眾的工作與生活，國人是否願意且真心地參與審判，都是考驗。

北院曾仿真實案例，設定６６歲的男子與老母口角後，掐昏她、再用繩子纏頸弒母，男子被依殺害直系血親尊親屬罪起訴，希望透過模擬來檢驗國民法官投入案件調查與審理的狀況。吳說，殺母這種聳動的事件，可想而知輿論是罵聲一片，但這起模擬結果的刑度，反而比實例來得輕，量刑的抉擇，也許只有親身經歷才能體會，他很寬慰那場的「國民法官」們事後能同理法官的難處，甚至急著和親友分享心路。

訴訟案中，「被告」常給人負面的刻板印象，但吳勇毅強調，法官應把被告當一般人關心，而不只是當成審判對象、機械地理解「罪犯都一樣」。吳說，聆聽被告犯罪的動機，「那感受是直接的」，會影響到判案結果、刑度裁量。