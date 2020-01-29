親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

布萊恩及女兒遺體已尋獲 法醫證實罹難者身分

女法官暖心、檢察官客氣 婦涉醫糾竟想「常開庭」

2020-01-29 09:30聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

法界人士表示，一般被告非「罪不可赦」，也可能蒙冤，法官的使命就是釐清事實、正確判...
法界人士表示，一般被告非「罪不可赦」，也可能蒙冤，法官的使命就是釐清事實、正確判斷。示意圖／聯合報系資料照。
分享

黃姓婦人與亞東醫院護理人員衝突，氣得揮打毛姓護理師，一審依醫療法判她２月徒刑，得易科罰金，併科罰金３萬元。毛女上訴，台灣高等法院開庭，法官劉兆菊詢問黃婦要繳９萬罰金，還是依毛女條件３萬６千元和解換緩刑？黃婦不願低頭，毛女也不讓步，法官好言相勸，黃婦說「希望多來開庭見見這麼有耐心的法官」，法官受寵若驚，連說「不用吧！」。

世新大學去年底曾對律師調查司改成效認知，其中法官「問案態度」與「審判獨立」滿意比例最高，這也顯示法官越來越親民。

黃婦的父親前年４月住進亞東醫院急診室，她要求護理人員替她父親換尿布，但又嫌李姓護佐動作「粗魯」，拿出手機欲蒐證，遭毛姓護理師制止；黃婦怒不可遏，拍打毛女左手致挫傷，毛女報警。黃婦否認打人，訴苦照顧老父已十多天沒好眠，辯稱現場監視器畫面「是假的」，咬定醫院蒐集她的聲音、羅織入罪。

高院開庭時，黃婦哭得一把鼻涕一把淚，雙手一攤「沒錢賠」。法官劉兆菊表示，替病患換尿布不是醫療行為，護理人員願意幫忙，家屬應心存感激，而毛姓護理師要的也是一個道歉，捍衛醫護人員工作尊嚴。

劉兆菊向黃婦說，護理師工作辛苦，薪水卻不成比例，每個到急診室的人都認為自己（或家人）該受重視，但事實上別的病人可能病情更嚴重，該體諒護理人員的判斷。她也轉頭安慰毛女，並以法官為例說「（醫護）不友善的工作環境，其實跟我們很像」。

黃婦「一講話就得罪人」，道歉時說「為了我父親，我跟妳道歉，不想得罪妳」，毛女聽得更怒，向法官要求「提高調解條件」。劉兆菊連忙勸黃婦「道歉就道歉，不要講一堆」，黃婦泛淚稱「我知道妳在打圓場，妳是我見過最親切的法官」。

不僅法官像是調解委員，連高等檢察署公訴檢察官羅建勛也親自起身，向黃婦示範「有誠意的道歉」；羅連鞠躬兩次，希望被告的道歉是發自內心。羅曾任行政執行署副署長，同事眼中他身段柔和。

法官和檢察官耐心的勸和，在場人都嘆「法官、檢察官難為」。毛姓護理師同意以３萬６千元和解並接受道歉，高院春節前、本月２２日撤銷原判決，雖維持原刑度，但緩刑２年。黃婦說，很感激法官願意聽她傾訴，有機會能暢所欲言。

法界人士表示，一般被告非「罪不可赦」，也可能蒙冤，法官的使命就是釐清事實、正確判斷。

護理師檢察官

延伸閱讀

充當和事佬...什麼是「有誠意的道歉」 檢鞠...

醫院除夕餐盒大PK 太寒酸會被逆襲

醫院年夜飯大PK！第一名的餐盒長這樣

緊急治療中心湧現 麻州擬統一規範

相關新聞

春節連假才開始就放縱 彰化昨晚取締酒後駕車14件

2020-01-23 14:56

「與惡」驗證 用聽得懂的語言 司法與你對話

2020-01-29 09:31

審判難 國民法官就判得重？抉擇誰人知

2020-01-29 09:30

用聽得懂的語言 司法跟你對話

2020-01-29 01:00

充當和事佬...什麼是「有誠意的道歉」 檢鞠躬示範

2020-01-29 01:00

寂寞的工作...國民法官判得較輕？法官抉擇誰知

2020-01-29 00:00

呂文忠熱愛網路行銷 調查局粉專粉絲人數大增

2020-01-28 12:53

轉貼網路假訊息誤導他人 刑事責任和罰錢下場很慘

2020-01-28 09:37

每個人都想多分一點…對於「遺產」我們要有正確的觀念

2020-01-27 08:36

家暴、虐童事件層出不窮 狠心爸媽會受到怎樣的法律制裁？

2020-01-26 14:02

房屋因鄰地施工而受損 該如何救濟？

2020-01-25 09:05

如何處理無權占用的「拆屋還地」與越界建築？

2020-01-24 08:36

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

影／假國手警察PO「帶武漢好料回家」假消息 遭記大過調職

2020-01-28 12:28

人倫悲劇！新店彩券行遭兒縱火釀死傷

2020-01-28 23:03

台中沙鹿火警1婦人成焦屍 消防員從屋頂跌下受傷

2020-01-28 12:11

鴛鴦大盜意外竊得6500萬元 初五開工牢裡過年

2020-01-29 09:13

陽明山巴拉卡公路坍 老翁餓到發抖獲警救援

2020-01-28 13:01

新店彩券行疑遭縱火 警消前往搶救中

2020-01-28 21:20

專程來台見面「在越南買房一起生活」 警成功阻詐

2020-01-28 15:55

高雄瑞豐夜市驚傳男遭毆 被多人押上轎車載走

2020-01-29 01:47

中市豐原民宅火警 消防人員救一男子脫困

2020-01-28 19:31

防疫視同作戰 台南市警局：員警執勤應戴口罩

2020-01-28 21:24

毒駕或酒駕肇逃？台東凌晨車撞民宅 駕駛不見人警追查

2020-01-29 09:25

充當和事佬...什麼是「有誠意的道歉」 檢鞠躬示範

2020-01-29 01:00

新店彩券行兒子縱火燒死母親 凌晨在台北落網

2020-01-29 09:44

女法官暖心、檢察官客氣 婦涉醫糾竟想「常開庭」

2020-01-29 09:30

影／日本2名小兄弟搭公車睡著搭到總站 警協尋家人

2020-01-29 09:13

加強防疫 北市捷警、交警配發口罩執勤

2020-01-28 13:53

小琉球72歲船長獨自作業疑落海 海陸空動員搜救

2020-01-28 14:12

彩券行兒子涉嫌縱火 祝融燒死母親姐姐受傷

2020-01-29 01:01

橫山警春節取締超速 意外攔截一氧化碳中毒傷患助送醫

2020-01-29 08:58

「與惡」驗證 用聽得懂的語言 司法與你對話

2020-01-29 09:31

新店鐵皮屋疑遭縱火 彩券行老闆娘命危送醫

2020-01-28 23:02

寂寞的工作...國民法官判得較輕？法官抉擇誰知

2020-01-29 00:00

中橫公路兩車對撞回堵 警呼籲山區勿超速、跨越雙黃線

2020-01-29 10:06

用聽得懂的語言 司法跟你對話

2020-01-29 01:00

審判難 國民法官就判得重？抉擇誰人知

2020-01-29 09:30

呂文忠熱愛網路行銷 調查局粉專粉絲人數大增

2020-01-28 12:53

老婦遺失兒子孝親紅包 警效率高10分鐘內尋回

2020-01-29 09:44

高雄夜不平靜 連續發生毆打押人上車槍托傷人

2020-01-29 10:27

訴訟外解決紛爭 北檢推分案前調解機制

2020-01-29 10:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top