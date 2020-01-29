女法官暖心、檢察官客氣 婦涉醫糾竟想「常開庭」

法界人士表示，一般被告非「罪不可赦」，也可能蒙冤，法官的使命就是釐清事實、正確判斷。示意圖／聯合報系資料照。 分享 facebook

黃姓婦人與亞東醫院護理人員衝突，氣得揮打毛姓護理師，一審依醫療法判她２月徒刑，得易科罰金，併科罰金３萬元。毛女上訴，台灣高等法院開庭，法官劉兆菊詢問黃婦要繳９萬罰金，還是依毛女條件３萬６千元和解換緩刑？黃婦不願低頭，毛女也不讓步，法官好言相勸，黃婦說「希望多來開庭見見這麼有耐心的法官」，法官受寵若驚，連說「不用吧！」。

世新大學去年底曾對律師調查司改成效認知，其中法官「問案態度」與「審判獨立」滿意比例最高，這也顯示法官越來越親民。

黃婦的父親前年４月住進亞東醫院急診室，她要求護理人員替她父親換尿布，但又嫌李姓護佐動作「粗魯」，拿出手機欲蒐證，遭毛姓護理師制止；黃婦怒不可遏，拍打毛女左手致挫傷，毛女報警。黃婦否認打人，訴苦照顧老父已十多天沒好眠，辯稱現場監視器畫面「是假的」，咬定醫院蒐集她的聲音、羅織入罪。

高院開庭時，黃婦哭得一把鼻涕一把淚，雙手一攤「沒錢賠」。法官劉兆菊表示，替病患換尿布不是醫療行為，護理人員願意幫忙，家屬應心存感激，而毛姓護理師要的也是一個道歉，捍衛醫護人員工作尊嚴。

劉兆菊向黃婦說，護理師工作辛苦，薪水卻不成比例，每個到急診室的人都認為自己（或家人）該受重視，但事實上別的病人可能病情更嚴重，該體諒護理人員的判斷。她也轉頭安慰毛女，並以法官為例說「（醫護）不友善的工作環境，其實跟我們很像」。

黃婦「一講話就得罪人」，道歉時說「為了我父親，我跟妳道歉，不想得罪妳」，毛女聽得更怒，向法官要求「提高調解條件」。劉兆菊連忙勸黃婦「道歉就道歉，不要講一堆」，黃婦泛淚稱「我知道妳在打圓場，妳是我見過最親切的法官」。

不僅法官像是調解委員，連高等檢察署公訴檢察官羅建勛也親自起身，向黃婦示範「有誠意的道歉」；羅連鞠躬兩次，希望被告的道歉是發自內心。羅曾任行政執行署副署長，同事眼中他身段柔和。

法官和檢察官耐心的勸和，在場人都嘆「法官、檢察官難為」。毛姓護理師同意以３萬６千元和解並接受道歉，高院春節前、本月２２日撤銷原判決，雖維持原刑度，但緩刑２年。黃婦說，很感激法官願意聽她傾訴，有機會能暢所欲言。

法界人士表示，一般被告非「罪不可赦」，也可能蒙冤，法官的使命就是釐清事實、正確判斷。