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呂文忠熱愛網路行銷 調查局粉專粉絲人數大增

2020-01-28 12:53中央社 台北28日電

調查局臉書粉專上線近5年，追蹤人數在過去1年呈現大幅成長，突破4萬人，幕後推手正是擁有「宜蘭經驗」的局長呂文忠，他以接地氣的內容搭配多元行銷，拉近與人民的距離。

呂文忠為司法官訓練所第24期結業，曾任地檢署檢察官、主任檢察官、宜蘭地檢署檢察長、法務部法制司長，民國107年9月20日接掌調查局。

呂文忠接受中央社專訪時透露，早在民國79年間，電腦、網路尚未普及的年代就接觸電腦，自費添購電腦製作書類，曾到交通大學科技法律研究所進修，學習許多網路科技，對科技發展深感興趣且持續關注。

他說，臉書由開心農場帶動風潮，他當時就看準臉書一定會成為民眾訊息交流與溝通的平台，因此100年間在宜檢檢察長任內即開設宜檢臉書粉絲團，創法務機關首例。

呂文忠表示，政府機關應該多一些管道與民眾溝通，因為許多誤解、誤會或對機關的不滿，可能都源自溝通不良，機關應該盡量把公開資訊透過多元管道讓民眾了解，臉書粉絲團即可強化機關與民眾的交流。

呂文忠認為，網站或臉書粉專是機關門面，若對外門面無法好好經營、提供第一手訊息，就失去設置粉專的目的，因此叮囑宜檢同仁不能只是應付，不然連對外網站都打混，民眾怎會對機關內部管理有信心。

他說，宜檢檢察長任內粉專追蹤人數從零成長到4000人，靠的是與轄內各機關團體互相串聯，地檢署活動時提供QRcode供民眾掃描追蹤，讓粉專列入公民輔助教材，在法務部內部評比也獲得最優良的肯定。

呂文忠接掌調查局，發現調查局粉專已有2萬餘人追蹤，具良好基礎，為拉近調查局與人民的距離，特別找來年輕同仁擔任小編升級粉專，更延續在宜蘭地檢任內的習慣，逢人就問「你按讚了沒？」

呂文忠說，調查局是人民的調查局，不能跟民眾保持太遠的距離，因此提醒小編以軟性內容為粉專主菜，因此少有破案消息，多的是受訓學員挑戰海泳、攀登百岳、結訓聯歡晚會影片，讓民眾知道很硬的調查局也有親切活潑的一面。

呂文忠認為，機關與民眾溝通必須接地氣、貼近年輕人，得學習媒體下標功力，「只查不法，不查水表」的新聞稿標題，就是他在車上靈機一動的作品，民眾就算只看標題，也能了解調查局防制假訊息的公正態度。

除內容活潑、標題吸睛，呂文忠說，要把握機會衝高粉絲量，唯有粉絲量高，宣傳、溝通效果才會好，就像反賄選影片票選活動不僅能增加與民眾的互動、宣導反賄選，也能帶動粉絲量。

調查局粉專成立於民國104年，根據調查局統計，粉專追蹤人數去年2月為2萬8000人，至去年11月已突破4萬人，呈現大幅成長。

呂文忠表示，現在溝通方式與以前不同，要與民眾溝通當然要用最接地氣的方式，隨著網路趨勢去走，才不會與民眾有距離。

法務部賄選檢察官

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