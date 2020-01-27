挖東牆補西牆 物業公司女經理詐貸2.8億遭判刑4年

擔任商用物業開發公司經理的黃姓女子，因經營不動產買賣與租賃業的公司財務困難亟需資金周轉，以公司名義先購入北市一間原本經營超商的不動產，持偽造買賣交易及租賃契約，向銀行貸款2億5000萬元，事後被銀行檢核發現買賣價金不實要求還款，黃女挖東牆來補西牆，再以相同手法偽造另一份不動產買賣與租賃契約，向另一家銀行申貸2億8000萬元，遭調查局台北市調處查獲，新北地院日前將黃女依違反銀行法判刑4年，可上訴。

判決指出，黃女因公司財務出現困難，亟需大筆資金周轉，7年前以公司名義出資1億6500萬元購入莊女名下位於北市內湖區原本經營連鎖超商的不動產。為求順利抵押給銀行並核貸更高額貸款，變造買賣契約價金為3億2500萬元，並利用原本莊女與超商所簽租約，將租金由15萬元變造為25萬元，押金由45萬元變更為75萬元，同年5 月成功向銀行申貸2億5000萬元，同年10月銀行事後檢核發現買賣價金不實，要求黃女立即還款。

黃女為彌補這筆資金缺口，同年10月中再以相同手法偽造另一份買賣及租賃契約，以公司具有還款資力，獲另一家銀行決議通過該授信並成功核貸2億8000萬元。黃女原以為不僅可以償還前一筆2萬5000萬元的銀行貸款，還留有3000萬元周轉金，殊不知者早已被調查局台北市調處盯上並查獲。