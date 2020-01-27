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挖東牆補西牆 物業公司女經理詐貸2.8億遭判刑4年

2020-01-27 08:38聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

擔任商用物業開發公司經理的黃姓女子，因經營不動產買賣與租賃業的公司財務困難亟需資金周轉，以公司名義先購入北市一間原本經營超商的不動產，持偽造買賣交易及租賃契約，向銀行貸款2億5000萬元，事後被銀行檢核發現買賣價金不實要求還款，黃女挖東牆來補西牆，再以相同手法偽造另一份不動產買賣與租賃契約，向另一家銀行申貸2億8000萬元，遭調查局台北市調處查獲，新北地院日前將黃女依違反銀行法判刑4年，可上訴。

判決指出，黃女因公司財務出現困難，亟需大筆資金周轉，7年前以公司名義出資1億6500萬元購入莊女名下位於北市內湖區原本經營連鎖超商的不動產。為求順利抵押給銀行並核貸更高額貸款，變造買賣契約價金為3億2500萬元，並利用原本莊女與超商所簽租約，將租金由15萬元變造為25萬元，押金由45萬元變更為75萬元，同年5 月成功向銀行申貸2億5000萬元，同年10月銀行事後檢核發現買賣價金不實，要求黃女立即還款。

黃女為彌補這筆資金缺口，同年10月中再以相同手法偽造另一份買賣及租賃契約，以公司具有還款資力，獲另一家銀行決議通過該授信並成功核貸2億8000萬元。黃女原以為不僅可以償還前一筆2萬5000萬元的銀行貸款，還留有3000萬元周轉金，殊不知者早已被調查局台北市調處盯上並查獲。

新北地院日前依違反銀行法將黃女判刑4年，仍可上訴。

擔任商用物業開發公司經理的黃姓女子向以偽造不動產買賣與租賃契約，向銀行詐貸2億8...
擔任商用物業開發公司經理的黃姓女子向以偽造不動產買賣與租賃契約，向銀行詐貸2億8000萬元遭調查局查獲，新北地院依違反銀行法判刑4年。本報資料照片
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