轉PO「民進黨用NCC控制媒體」被調查局送辦 檢方不起訴

吳姓男子去年在臉書PO文「民進黨用NCC控制各大媒體功夫一流」、「連登革熱疫情消息都不敢播報」等語，被法務部調查局認為不實散布傳染病疫情移送法辦，士林地檢署日前處分不起訴。 示意圖／ingimage 分享 facebook 吳姓男子去年在臉書PO文「民進黨用NCC控制各大媒體功夫一流」、「連登革熱疫情消息都不敢播報」等語，被法務部調查局認為不實散布傳染病疫情移送法辦，士林地檢署日前處分不起訴。

調查局移送指出，吳2019年10月10日上午8時許用手機上臉書各大社團，分享以「台南市疾管中心記者說明會」為標題的不實影片，再PO文「民進黨用NCC控制各大媒體功夫一流吧！連登革熱疫情消息都不敢播報還幫台南市政府隱匿疫情，混帳！要不是正義人士用LINE轉PO我看全國同胞都被蒙騙，真是可惡至極」。

調查局認為，吳的言論屬於散布傳染病流行疫情的不實訊息，依違反傳染病防治法移送地檢署偵辦。

吳坦承有張貼訊息、分享影片，但否認犯行，供稱他當時在手機上看到他人分享的訊息，就把文字、影片轉貼到自己臉書和社團，「當時只因看到影片覺得很可惡，所以上傳」，不知道台南市府有發新聞澄清，所以不知道影片是造假的。

檢方調查認為，雖然媒體曾報導台南市府澄清影片是不實內容，也要求散布者下架影片，否則會依傳染病防治法提告等，但沒有證據可以證明吳張貼文字和影片前，已經得知相關新聞內容。