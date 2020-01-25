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除夕夜謊言：武漢肺炎前線醫療近崩潰，封城令下的五千萬人

分手不甘心 他訂2千元泰國蝦惡整前女友還PO文「放鳥」

2020-01-25 12:03聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

陳姓男子和王姓前女友分手後心有不甘，假冒王女名義在深夜打電話訂購2000元烤泰國蝦，還在臉書張貼王女身分證再PO文「是這個人放鳥」，一、二審均依個人資料保護法判3月徒刑，得易科罰金；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，陳不滿和王女分手，2017年3月20日晚間近10點打電話訂購2000元烤泰國蝦，再要求店家送到王女住處；店家在深夜11時許抵達，卻被王女哥哥告知沒有訂購泰國蝦。

陳事後仍不罷手，在臉書相關泰國蝦買賣社團，張貼王女的身分證，又貼文「是這個人放鳥」、「這個女人會放鳥，買蝦又不承認」等訊息，被一狀告上法院。

陳否認犯行，供稱他不會為了報復王女而張貼身分證，那時候兩人已經分開沒有在一起，且王女有換過身分證字號，他不可能會有王女新的身分證。他向法官指出，他的臉書是王女幫他申請的，王女有帳號密碼，本案是王女自導自演要嫁禍給他。

王女作證指出，臉書發文的帳號就是她的前男友，兩人在一起時，沈就是使用該帳號，且大頭貼都沒有改。

法官根據相關卷證資料，認定陳在臉書發文散布王女的個資、誹謗文字，認為陳犯違反個資法、加重誹謗罪，從重依違反個資法判3月徒刑；陳不服上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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身分證泰國個資

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