國民法官／受職業法官影響？過度擔心可能喪失草案本意

國民參與刑事審判制度是由6名國民法官與3名職業法官共同決定有罪與否及量刑，且採「秘密評議」。法界有聲音質疑，評議時職業法官是否會不當引導國民法官心證？因國民法官缺乏適用法條、量刑等專業知識，意見容易受法官影響，若由法官主導則喪失民意參與的本旨。

草案規定要判被告有罪，須「包含國民法官和職業法官在內達三分之二以上」同意，若未達此標準，應諭知被告無罪或作有利被告的認定。也就是說，三名職業法官均認為無罪，即使六名國民法官皆認有罪，也無法判決有罪。以被控殺人未遂罪為例，若終局評議認定此罪責不成立，但仍可能構成重傷害罪或傷害罪，則應繼續評議，而作出有利被告的認定。

量刑部分，科刑的評議則以包含國民法官和職業法官意見在內過半數意見決定。台北地院在模擬時，會開啟司法院建置的量刑系統，讓國民法官知道類似案件判決的最高、最低及平均刑度，提供作為量刑參考。

對於圈內擔憂職業法官會不當引導國民法官，文家倩說這次評議她和陪席法官歐陽儀都盡量少講話，避免被說「帶風向」，但草案精神又不希望只有審判長在講話，讓人感到很為難。

文家倩指出，這次案件被告是先掐母親脖子後，再以繩子繞頸。死者是在哪一階段就已經死亡，這並非國民法官的生活經驗可及，所以我分享以前當檢察官的相驗經驗，人吐出舌頭就表示已死亡，因此被告掐母親時，母親就已死亡，之後被告才把繩子繞在母親脖子上。

有人認為這部分有不當引導，但文家倩覺得在一個平等溝通、交流分享的討論過程中，法官可能贊同國民法官的見解，國民法官也可能贊同法官的見解，只要雙方是真心理性的同意對方論點，即使國民法官被法官影響，或法官被國民法官影響，反而足以表示雙方有實質討論、豐富視角，進而交流回饋，更能彰顯國民參審的價值，如果雙方完全沒有互相影響，或只認為法官可以被國民法官影響，國民法官卻不能被法官影響，反而顯示這是一個不對等的討論過程，這樣難道符合草案精神嗎？

她認為，「討論過程中只要是大家是基於對等、溫和、分享的態度，對方是真心接納意見的話，這沒什麼過度擔心的必要。」目前外界擔心法官影響國民法官心證，應該是怕法官強勢引導國民法官，而不是怕國民法官贊同法官的意見。法官會接受國民法官的生活經驗，同樣的，國民法官如果覺得法官分享的辦案經驗合理，自然也會接受。