國民法官／生活經驗有差異 為審理注入多元價值

司法院長許宗力希望藉由國民參審讓判決「接地氣」。參與本次模擬法庭的辯護律師沈元楷觀察，國民法官基於不同的生活經驗，不會以法律構成要件為基礎或出發點來認知事實，會注意到很多法律人沒發現的「細節」。此外，如果發覺抗辯不合理，量刑恐會飆出一般實務行情。

「國民法官的經驗，和職業法官、專業法律人不一定一樣，那麼，什麼叫做「經驗法則」？怎麼樣的經驗法則才「合乎常情」？

本次國民法官問了很多被告家庭經濟狀況的細節問題，像是收入多少，醫藥費用、贍養費、創業費用等各種負債、費用支出等，甚至包括被告家有沒有領有低收入補助？知不知道要去申請？沒有去申請是否是因為太忙或是沒有知識等。由此去確立被告的行為動機，也由此去判斷被告的量刑狀況，是否有達到社會上普遍同情的程度。

比起犯罪行為本身，國民法官更關心犯罪者為什麼做出這樣的行為? 他以後還會再犯嗎？要怎樣判才能讓他得到教訓，不要再犯，但又能回歸社會？這些問題會成為辯護人要特別注意的重點。

此外，法官和國民法官對於「狡辯」、「不合理的抗辯」這件事態度有所差異。職業法官因為經常在審案，一般而言會更不容易相信被告的狡辯或是不合理的抗辯，但或許是因為理解被告為自己提出抗辯是人之常情，所以即便不相信被告的抗辯，在刑度上多半是略為增加一些刑度，在行情以內，不會超出太遠。

國民法官不一樣，他們會認真的去思考被告抗辯是否成立的各種可能性，但在發覺被告是在狡辯或是抗辯完全不合理時，對被告的可信度會產生很大的質疑（被告犯罪還說謊狡辯），相對應的刑度也會飆得很高，遠高出我們一般所認知的行情。

他說，以本件為例，被告說勒死母親後還要再繞頸，是為使母親在地府能說出自己是怎麼死的。這就是一個相當不合理，不合邏輯的抗辯。辯護人經過思之再三，還是決定勇敢地忠於原卷而提出此一抗辯。

不過，在評議過程中，很擔心會導致刑度變高到無期徒刑。事實上，的確也有國民法官認為被告此言完全是在卸責，居心可議。因此日後在處理真實的國民參審制案件時，抗辯是否符合常識？一般人聽起來合不合理？是辯護人必須要反覆斟酌的重點。