親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

美出現武漢肺炎第二例 芝加哥婦女確診

國民法官／生活經驗有差異 為審理注入多元價值

2020-01-24 22:57聯合報 記者賴佩璇／即時報導

司法院長許宗力希望藉由國民參審讓判決「接地氣」。參與本次模擬法庭的辯護律師沈元楷觀察，國民法官基於不同的生活經驗，不會以法律構成要件為基礎或出發點來認知事實，會注意到很多法律人沒發現的「細節」。此外，如果發覺抗辯不合理，量刑恐會飆出一般實務行情。

「國民法官的經驗，和職業法官、專業法律人不一定一樣，那麼，什麼叫做「經驗法則」？怎麼樣的經驗法則才「合乎常情」？

本次國民法官問了很多被告家庭經濟狀況的細節問題，像是收入多少，醫藥費用、贍養費、創業費用等各種負債、費用支出等，甚至包括被告家有沒有領有低收入補助？知不知道要去申請？沒有去申請是否是因為太忙或是沒有知識等。由此去確立被告的行為動機，也由此去判斷被告的量刑狀況，是否有達到社會上普遍同情的程度。

比起犯罪行為本身，國民法官更關心犯罪者為什麼做出這樣的行為? 他以後還會再犯嗎？要怎樣判才能讓他得到教訓，不要再犯，但又能回歸社會？這些問題會成為辯護人要特別注意的重點。

此外，法官和國民法官對於「狡辯」、「不合理的抗辯」這件事態度有所差異。職業法官因為經常在審案，一般而言會更不容易相信被告的狡辯或是不合理的抗辯，但或許是因為理解被告為自己提出抗辯是人之常情，所以即便不相信被告的抗辯，在刑度上多半是略為增加一些刑度，在行情以內，不會超出太遠。

國民法官不一樣，他們會認真的去思考被告抗辯是否成立的各種可能性，但在發覺被告是在狡辯或是抗辯完全不合理時，對被告的可信度會產生很大的質疑（被告犯罪還說謊狡辯），相對應的刑度也會飆得很高，遠高出我們一般所認知的行情。

他說，以本件為例，被告說勒死母親後還要再繞頸，是為使母親在地府能說出自己是怎麼死的。這就是一個相當不合理，不合邏輯的抗辯。辯護人經過思之再三，還是決定勇敢地忠於原卷而提出此一抗辯。

不過，在評議過程中，很擔心會導致刑度變高到無期徒刑。事實上，的確也有國民法官認為被告此言完全是在卸責，居心可議。因此日後在處理真實的國民參審制案件時，抗辯是否符合常識？一般人聽起來合不合理？是辯護人必須要反覆斟酌的重點。

國民法官司法院

延伸閱讀

國民法官／律師人力與能力恐不足 得未雨綢繆

國民法官／直球對決 法官審前不閱卷避免影響心...

國民法官／媒體報導影響心證？ 參審該克服的心...

王嫌殺小燈泡判無期 律師肯定法院面對量刑理由

相關新聞

春節連假才開始就放縱 彰化昨晚取締酒後駕車14件

2020-01-23 14:56

律師考試新制／門檻不應過嚴以便找「適合者」

2020-01-24 14:36

斜槓律師／勞權律師帶你瞭解「上法院」

2020-01-24 13:29

勒斃裝殉情 恐怖情人判賠女友雙親841多萬元確定

2020-01-24 10:57

斜槓律師／律師出書分享執業之道

2020-01-24 10:29

斜槓律師／推薦新手律師的書單

2020-01-24 10:29

如何處理無權占用的「拆屋還地」與越界建築？

2020-01-24 08:36

搶銀行為何呆站？ 想吃牢飯

2020-01-24 00:51

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

影／國3南下大溪路段2客運車禍 南下大塞車

2020-01-24 10:28

職業賭場流竄 台南警一晚連破獲2場

2020-01-24 12:14

近7旬男開車未注意路況 北宜公路直接衝撞停等紅燈重機

2020-01-24 14:41

小睡一下…油炸菜包變火燒厝

2020-01-24 00:51

開車小心！國3南下80公里轎車擦撞翻出護欄至邊坡

2020-01-24 13:39

七旬婦人走失數日 嘉義市義勇特搜隊今尋獲遺體

2020-01-24 15:14

由愛生恨？他燒他家意外自焚

2020-01-24 00:51

陸男帶8萬人民幣返鄉 一時疏失...除夕當天就破財

2020-01-24 13:26

罵人屁孩代價！慘遭暴打

2020-01-24 00:51

1患者受困山谷 報案人相陪待救

2020-01-24 22:48

如何處理無權占用的「拆屋還地」與越界建築？

2020-01-24 08:36

小貨車打保齡球 毀5車釀5傷

2020-01-24 00:51

車主酒後找無照好友開車 遇警攔查心虛逃逸害警車被撞

2020-01-24 17:25

影／小年夜一家出遊爆胎困山區 梨山員警救援修車

2020-01-24 14:48

除夕夜不平靜 台中大里住宅火警

2020-01-24 22:17

影／騎車等紅燈滑手機 男騎士下秒包1千元給國庫

2020-01-24 13:21

影／那個生肖最容易被詐騙？「犯太歲」生肖都上榜

2020-01-24 13:14

律師考試新制／門檻不應過嚴以便找「適合者」

2020-01-24 14:36

苗栗傳統市場行竊 女慣竊再現身遭店員認出報警

2020-01-24 16:45

斜槓律師／推薦新手律師的書單

2020-01-24 10:29

勒斃裝殉情 恐怖情人判賠女友雙親841多萬元確定

2020-01-24 10:57

警車追查闖紅燈汽車卻遭貨車撞 逃逸汽車將收逾2萬罰單

2020-01-24 09:49

斜槓律師／勞權律師帶你瞭解「上法院」

2020-01-24 13:29

碎碎念遭喝斥！利剪狂刺兩人

2020-01-24 00:51

搶銀行為何呆站？ 想吃牢飯

2020-01-24 00:51

賴清德回老家拜年 體恤警員辛勞發送紅包及加菜金

2020-01-24 14:59

斜槓律師／律師出書分享執業之道

2020-01-24 10:29

高屏大橋今晚傳車禍意外 1死1傷

2020-01-24 22:16

國2小貨車翻覆事故排除 西向往機場方向恢復通行

2020-01-24 10:06

高雄警化身「治安風水師」 用順口溜教你5招平安迎鼠年

2020-01-24 12:13

過年人潮多 板橋警籲出門小心扒手宵小

2020-01-24 19:53

泰山慈濟回收站遭祝融 疑為鐵皮屋違建

2020-01-24 22:41

國民法官／新制落差過大 檢察官憂被告恐成白老鼠

2020-01-24 23:00

國民法官／卷證不併送 檢方憂被告有利事證不被看見

2020-01-24 23:00

國民法官／生活經驗有差異 為審理注入多元價值

2020-01-24 22:57

春節送暖 蔡清祥除夕訪視新店戒治所

2020-01-24 22:15

國民法官／受職業法官影響？過度擔心可能喪失草案本意

2020-01-24 22:59

國民法官／媒體報導影響心證？ 參審該克服的心魔

2020-01-24 22:48

國民法官／素人和職業法官在意的重點不同

2020-01-24 22:56

國民法官／律師人力與能力恐不足 得未雨綢繆

2020-01-24 22:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top