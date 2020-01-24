國民法官／素人和職業法官在意的重點不同

司法院長許宗力希望藉由國民參審讓判決「接地氣」。本次模擬法庭是一起兒子殺害長期臥床老母的案件，他是涉犯殺害直系血親尊親屬罪還是加工自殺罪成爭執點。合議庭觀察國民法官參與狀況，認為他們很著重與大家普遍生活經驗相關的經濟狀況，例如想要瞭解被告歷來的身家財產資力、打牌或賭博賭注額度以及輸贏若干等等細節，藉以判斷被告的品性，但職業法官比較會從「犯罪構成要件」的視角切入。

審判長吳勇毅表示，要向國民法官說明調查必要性，不斷強調「每個問題背後必須要跟案件有關聯性」。但他們的調查方向，也是在告訴法官平常在衡量被告的經濟狀況、生活狀況時，想得比較淺，因為最重要的關鍵側重於犯後態度、有無和解、得到被害人家屬諒解等等，其他的比重沒那麼重。

陪席法官歐陽儀說，這些確實是民眾基於經驗認為一個人會去犯案重要的原因。尤其本案律師的答辯方向是被告因生計導致身心無法負荷，也不斷鋪陳此種經濟壓力同樣是母親想求死的原因。國民法官就一般人生命經驗中所可想到的諸多細節，可讓案件在判斷上有更周延的角度仔細思考。

歐陽儀指出，除了與一般人切身的財產狀況外，有關人倫或是家庭成員的相處，國民法官也很有所感，例如在乎母親的身體狀況？平常是誰帶她去看病？誰去拿藥單？看病地點是家附近診所還是大醫院？吳勇毅說，其實後來聽聽之後，覺得他們還是能夠說出問題的關聯性，是想探究「平常照顧媽媽是否真的如此辛苦？身體狀況有沒有真的到想求死？」

吳勇毅說，國民法官質疑被告買便當、一至兩個月帶母親去附近診所，怎麼就導致沉重照護壓力？「這些細節累積起來變成蠻有意義，但要確認為什麼他們會這樣想？」一般人直覺的想了解生活相關細節，不見得知道為何要了解這一塊？法官要適度把他們的邏輯引導到與本案有關。

文家倩也肯認國民法官會關注的問題確實有道理，會讓法官思考更仔細、更廣泛。