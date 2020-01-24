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國民法官／律師人力與能力恐不足 得未雨綢繆

2020-01-24 22:53聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

參與本次模擬法庭的辯護律師沈元楷認為，市場上有能力又有意願參與國民參審的律師不多，律師界可能必須有組織地培訓才能因應此制度。公訴檢察官李進榮則擔憂，缺少法官訴訟照料，被告律師不夠強大恐無法與檢方對抗。

沈元楷認為，國民參審制上路前，律師界要增強的能力還很多，得預先做足功課，包括交互詰問能力（要能夠有效率地利用詰問，將希望呈現的資訊深深印到沒有看過卷，也不習慣看卷的國民法官腦海裡的能力）、辯論能力（用理由且深入淺出地、生動活潑地說服對方的能力；而不是吵架的能力），挑選國民法官也是一個亟待強化的能力（涉及心理學、行為科學領域）。

他指出，國民參審制對辯護律師的綜合能力要求很高，這更是對於刑事律師辯護能力的綜合考驗，以我們還在努力探尋刑事辯護之道的年輕律師或是中生代律師來說，這是機遇，也是挑戰。

李進榮表示，依國民參審草案，原則上要最輕本刑七年以上之罪才實施國民參審，會犯下這類罪行的人大都是社會底層人士，有無能力聘請好律師，令人懷疑。

司法院雖強調有法扶律師，但報酬不算高，而國民參審耗時耗力，肯接案的律師怕不多。被告缺少法官的訴訟照料，「極需要強大的律師才能跟檢察官對抗，否則只有挨打」，這是隱憂。

國民法官檢察官司法院

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