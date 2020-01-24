國民法官／媒體報導影響心證？ 參審該克服的心魔

為杜絕「恐龍判決」司法院力推的司改良方「國民法官」，讓審判注入國民法感情，但外界卻屢屢質疑，媒體報導會影響判決結果。司法院曾委託台北大學犯罪學研究所作一份死刑量刑研究，報告日前出爐，顯示民眾接觸越詳細資料，會與法官判決結果趨近相同，且會判輕。

該報告分成三種樣本，第一是民眾與法官只看媒體報導下判決；第二是只看判決書後下判決：第三是看有重點標註審酌量刑部分的判決書後下判決。

報告顯示，民眾只看媒體報導會判決較重，但如果仔細看判決書及刑法第57條的十項標準，包括犯罪動機及目的、所受刺激、手段、生活狀況、品行、智識程度、與被害人關係、違反義務程度、所生危險或損害、犯後態度。民眾判決會與法官趨近相同，且較輕。

回過頭看「國民參與刑事審判」草案的精神在於，素人與職業法官經過充分討論之後，決定「有罪」或「無罪」與「刑度」。素人跟職業法官接收到案件資訊一模一樣，彼此交流、價值觀影響，整個審理程序一起行動，審完才可離開法院，最後評議要至少一名職業法官認為有罪，才可以真正判決有罪。

民眾可能本來抱持著「偏見」來法院，這個偏見可能經過「包裝」使他通過檢辯拒卻程序，但言詞辯論、評議會讓他震撼—「審理必須如此縝密。」

有國民法官說，其實一開始心想著「家暴殺人就要判死刑啊，有什麼好說的？」但經過模擬法庭的洗禮後，他反省審判沒有那麼單純，也接受多元看法。媒體未審先判的說法不攻自破。