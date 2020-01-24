親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

美出現武漢肺炎第二例 芝加哥婦女確診

國民法官／媒體報導影響心證？ 參審該克服的心魔

2020-01-24 22:48聯合報 記者賴佩璇／即時報導

為杜絕「恐龍判決」司法院力推的司改良方「國民法官」，讓審判注入國民法感情，但外界卻屢屢質疑，媒體報導會影響判決結果。司法院曾委託台北大學犯罪學研究所作一份死刑量刑研究，報告日前出爐，顯示民眾接觸越詳細資料，會與法官判決結果趨近相同，且會判輕。

該報告分成三種樣本，第一是民眾與法官只看媒體報導下判決；第二是只看判決書後下判決：第三是看有重點標註審酌量刑部分的判決書後下判決。

報告顯示，民眾只看媒體報導會判決較重，但如果仔細看判決書及刑法第57條的十項標準，包括犯罪動機及目的、所受刺激、手段、生活狀況、品行、智識程度、與被害人關係、違反義務程度、所生危險或損害、犯後態度。民眾判決會與法官趨近相同，且較輕。

回過頭看「國民參與刑事審判」草案的精神在於，素人與職業法官經過充分討論之後，決定「有罪」或「無罪」與「刑度」。素人跟職業法官接收到案件資訊一模一樣，彼此交流、價值觀影響，整個審理程序一起行動，審完才可離開法院，最後評議要至少一名職業法官認為有罪，才可以真正判決有罪。

民眾可能本來抱持著「偏見」來法院，這個偏見可能經過「包裝」使他通過檢辯拒卻程序，但言詞辯論、評議會讓他震撼—「審理必須如此縝密。」

有國民法官說，其實一開始心想著「家暴殺人就要判死刑啊，有什麼好說的？」但經過模擬法庭的洗禮後，他反省審判沒有那麼單純，也接受多元看法。媒體未審先判的說法不攻自破。

司法院國民法官死刑

延伸閱讀

王嫌殺小燈泡判無期 律師肯定法院面對量刑理由

媒人買票他遭殃 苗縣議員張志宇悲情連兩屆當選...

陳師孟批司法院長「病態」司法院無回應

陳師孟批許宗力病態 司法院：不作回應

相關新聞

春節連假才開始就放縱 彰化昨晚取締酒後駕車14件

2020-01-23 14:56

律師考試新制／門檻不應過嚴以便找「適合者」

2020-01-24 14:36

斜槓律師／勞權律師帶你瞭解「上法院」

2020-01-24 13:29

勒斃裝殉情 恐怖情人判賠女友雙親841多萬元確定

2020-01-24 10:57

斜槓律師／律師出書分享執業之道

2020-01-24 10:29

斜槓律師／推薦新手律師的書單

2020-01-24 10:29

如何處理無權占用的「拆屋還地」與越界建築？

2020-01-24 08:36

搶銀行為何呆站？ 想吃牢飯

2020-01-24 00:51

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

影／國3南下大溪路段2客運車禍 南下大塞車

2020-01-24 10:28

職業賭場流竄 台南警一晚連破獲2場

2020-01-24 12:14

近7旬男開車未注意路況 北宜公路直接衝撞停等紅燈重機

2020-01-24 14:41

小睡一下…油炸菜包變火燒厝

2020-01-24 00:51

開車小心！國3南下80公里轎車擦撞翻出護欄至邊坡

2020-01-24 13:39

七旬婦人走失數日 嘉義市義勇特搜隊今尋獲遺體

2020-01-24 15:14

由愛生恨？他燒他家意外自焚

2020-01-24 00:51

陸男帶8萬人民幣返鄉 一時疏失...除夕當天就破財

2020-01-24 13:26

罵人屁孩代價！慘遭暴打

2020-01-24 00:51

1患者受困山谷 報案人相陪待救

2020-01-24 22:48

如何處理無權占用的「拆屋還地」與越界建築？

2020-01-24 08:36

小貨車打保齡球 毀5車釀5傷

2020-01-24 00:51

車主酒後找無照好友開車 遇警攔查心虛逃逸害警車被撞

2020-01-24 17:25

影／小年夜一家出遊爆胎困山區 梨山員警救援修車

2020-01-24 14:48

除夕夜不平靜 台中大里住宅火警

2020-01-24 22:17

影／騎車等紅燈滑手機 男騎士下秒包1千元給國庫

2020-01-24 13:21

影／那個生肖最容易被詐騙？「犯太歲」生肖都上榜

2020-01-24 13:14

律師考試新制／門檻不應過嚴以便找「適合者」

2020-01-24 14:36

苗栗傳統市場行竊 女慣竊再現身遭店員認出報警

2020-01-24 16:45

斜槓律師／推薦新手律師的書單

2020-01-24 10:29

勒斃裝殉情 恐怖情人判賠女友雙親841多萬元確定

2020-01-24 10:57

警車追查闖紅燈汽車卻遭貨車撞 逃逸汽車將收逾2萬罰單

2020-01-24 09:49

斜槓律師／勞權律師帶你瞭解「上法院」

2020-01-24 13:29

碎碎念遭喝斥！利剪狂刺兩人

2020-01-24 00:51

搶銀行為何呆站？ 想吃牢飯

2020-01-24 00:51

賴清德回老家拜年 體恤警員辛勞發送紅包及加菜金

2020-01-24 14:59

斜槓律師／律師出書分享執業之道

2020-01-24 10:29

高屏大橋今晚傳車禍意外 1死1傷

2020-01-24 22:16

國2小貨車翻覆事故排除 西向往機場方向恢復通行

2020-01-24 10:06

高雄警化身「治安風水師」 用順口溜教你5招平安迎鼠年

2020-01-24 12:13

過年人潮多 板橋警籲出門小心扒手宵小

2020-01-24 19:53

泰山慈濟回收站遭祝融 疑為鐵皮屋違建

2020-01-24 22:41

國民法官／新制落差過大 檢察官憂被告恐成白老鼠

2020-01-24 23:00

國民法官／卷證不併送 檢方憂被告有利事證不被看見

2020-01-24 23:00

國民法官／生活經驗有差異 為審理注入多元價值

2020-01-24 22:57

春節送暖 蔡清祥除夕訪視新店戒治所

2020-01-24 22:15

國民法官／受職業法官影響？過度擔心可能喪失草案本意

2020-01-24 22:59

國民法官／媒體報導影響心證？ 參審該克服的心魔

2020-01-24 22:48

國民法官／素人和職業法官在意的重點不同

2020-01-24 22:56

國民法官／律師人力與能力恐不足 得未雨綢繆

2020-01-24 22:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top