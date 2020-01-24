國民法官／直球對決 法官審前不閱卷避免影響心證

司法院將重要政策之一的「國民參與刑事審判」草案送進立法院，且全國各地院陸續舉辦模擬法庭。不過，立法院司法及法制委員會上會期仍未審理，成為司法改革遺珠之憾。

台北地院2018年10月間模擬一件兒殺母案。為貫徹草案精神，實施起訴狀一本主義，法官審理前不閱卷，避免心證受到卷證影響。這也涉及實務操作上的重大改變，談及新制度，合議庭笑說：「將來刑事法官需要兩個腦啊！」

檢方起訴事實為，被告殺害長期臥病在床的同居老母。合議庭要認定究竟是基於何種動機及犯意之下犯案，構成殺害直系血親尊親屬罪還是加工自殺罪？是否有罪？如何量刑？具有相當爭議性。

在6位國民法官與3位職業法官共同評議、決定有罪與否及量刑，依殺害直系血親尊親屬罪判決被告有期徒刑18年。

分析國民參審草案和現行制度不同處，草案採用「起訴狀一本主義」，偵查檢察官起訴只會附一張起訴書，上面僅記載簡單的犯罪事實，並不會如同現行制度將卷證一併送交法院，讓法官可在開庭審理前先閱讀檢方提供的全數證據資料。

受命法官文家倩是在未看卷證下進行準備程序，必須就公訴檢察官、辯護人聲請調查的多項證據，審酌與待證事實的關連性及必要性，由合議庭裁定哪些證據可以提出，為節省訴訟時間，會准許檢辯提出最重要、最優勢的證據。

因此，許多執行細節必須事後檢討。為避免出證混亂及國民法官受到多數證據的混淆，篩選證據採「最佳最優原則」，避免大量資料造成國民法官過度負擔，會進入法庭的證據經合議庭評議後，由受命法官於準備程序中諭知。

公訴檢察官李進榮質疑，採起訴狀一本主義，也代表法官對於案情毫無所悉，憑什麼篩選檢辯聲請調查的證據？

文家倩受訪指出，依據過往辦案經驗，不必閱卷也可從證據名稱知悉大概內容，例如相驗及解剖照片呈現的樣貌、鑑定報告書內記載事項、通聯紀錄的內容。

重點是，必須透過在準備程序時大量詢問檢辯雙方關於「調查必要性」的問題，並讓檢辯雙方講清楚「這項證據想要證明什麼？」「這項證據與其他證據間有無可替代性？」會耗費很多時間。