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春節送暖 蔡清祥除夕訪視新店戒治所

2020-01-24 22:15聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

法務部蔡清祥體恤矯正同仁辛勞，今日下午在矯正署黃署長俊棠等陪同下，前往法務部矯正署新店戒治所，慰勞春節期間仍須堅守崗位執勤的矯正同仁，並與同仁一一握手致意，表達感謝。

蔡清祥現場致贈春節期間同仁的伙食加菜金，並與留守同仁們一同圍爐餐敘，使同仁在除夕也能感受部長的關懷及法務部大家庭團圓的氣氛而提振工作士氣，倍感溫馨。

蔡清祥慰問同仁時提到，矯正工作性質特殊，必須全年無休輪班戒護收容人，辛勞程度並非一般工作可比擬，同仁們始終堅守崗位，令人感佩，也期許大家新的一年持續秉持工作熱忱，用心幫助每一位收容人能夠成功復歸社會。

最後，在蔡清祥與同仁們互道恭禧及期許新年繼續攜手努力下，順利完成此次慰勞行程。

法務部長蔡清祥前往法務部矯正署新店戒治所，慰勞春節期間仍須堅守崗位執勤的矯正同仁...
法務部長蔡清祥前往法務部矯正署新店戒治所，慰勞春節期間仍須堅守崗位執勤的矯正同仁。圖／法務部提供。
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法務部長蔡清祥前往法務部矯正署新店戒治所，慰勞春節期間仍須堅守崗位執勤的矯正同仁...
法務部長蔡清祥前往法務部矯正署新店戒治所，慰勞春節期間仍須堅守崗位執勤的矯正同仁。圖／法務部提供。
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蔡清祥法務部

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