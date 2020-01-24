斜槓律師／勞權律師帶你瞭解「上法院」

知名勞權律師吳俊達去年與「P律師」合著《上法院這檔事：生活法律系列(一品)》，透過圖文方式介紹「司法」，讓讀者明白「上法院」遇到的程序問題如何因應。他說，人生許多機會遇到法律問題，幫助一般民眾正確瞭解司法制度，是非常重要的事。

吳俊達個人偏好的領域是社會專業領域的弱勢議題，曾經參與過「關廠工人案」、「華航空服員罷工案」，都是令他印象深刻且獲益良多的法律案件。尤其，「關廠工人案」能和一群公益律師們一起合作，一口氣處理掉600多件案件，這樣大規模團體訴訟的經驗，一輩子難忘。

談到當初撰寫本書的緣由？他說，對於一般老百姓來說，法院似乎就跟醫院一樣，是個讓人望之生畏的地方，大多數人非常避諱上法院。然而事實上，法律、司法一直和小老百姓密切相關，法律對生活的影響無所不在，而人生實在有多機會都會遇到法律問題，甚至必須上法院處理法律爭議。

因此，向來都認為，幫助一般民眾能夠正確瞭解司法制度，是非常重要的事。在這樣的想法下，嘗試在自己臉書開始撰寫短文，討論以「法院」、「律師」為主題的內容。

同時，因緣際會下，逛到了P律師的粉絲頁。P律師從小就很愛畫漫畫，他常開玩笑說，自己是被律師耽誤的漫畫家。我發現他的漫畫越看越有趣，尤其可以和我的短文相互搭配，透過黑色幽默詼諧有趣的方式，精準呈現文字內容的笑點，讓一般人或法律人都可以在閱讀中嘴角失守。

他說，於是我開始和P律師合作，嘗試在全國律師雜誌上開了一個小專欄，就這樣合作了一年多了，後來我們合作的圖文數量，就累積到了可以彙整出版的程度。

在寫作角度上，這本書有別於一般生活法律常識類書籍的寫法，不談個別生活法律議題的分析或解答，也沒有一堆複雜的法律條文，而是偏重和讀者分享「面對上法院這件事的正確觀念」、「處理法律通案時的基本需知及技巧」。

這本書寫給有需要利用司法制度、想要瞭解司法制度的讀者。對於法律系（所）學生、實習律師、新手律師來說，這本書也具有若干啟發性，幫助他們能夠快速瞭解司法實務工作的面貌及律師業界的基本遊戲規則。

他指出，如果沒時間好好讀完整本，不妨先看看「關於勝訴機率這回事」、「訊問證人要如何準備」、「私人錄音的重要性及作法」、「各種書面發函的優缺點」、「如何找到適合的律師」、「法扶律師們遭遇的現實困境」等章節，相信讀者會有許多有趣的啟發。

關於尋找適合的律師，他認為面對法律爭議、訴訟案件，當事人第一優先選擇，當然是找到可以相互信任、充分溝通、暢所欲言、討論案情的律師。在我看來，民眾不應過度迷思「免費諮詢」。

真正可以幫民眾找到適合律師的方式，還是「當面付費諮詢」。因為付了諮詢費，律師才可能幫您好好研究案情，您從諮詢討論過程，去了解、判斷這位律師是否適合你。我在書中「付費諮詢找律師最好、「律師應該具備的基本技能」等章節，都有深入討論到這個問題。

最後，要推薦民眾閱讀《看穿假象、理智發聲，從問對問題開始》。雖然有點饒口，但內容絕對足以重大改變你我一生的思維！這是一本「關於訓練嚴謹邏輯思維辯證能力、批判性思考」的專書。

吳俊達表示，在我看來非常適合初學法律者，甚至每個理性國民都適合閱讀的書籍，它影響我非常深，不斷訓練著我很愛問問題、反覆辯證推敲的思考能力。「從我讀過本書的第一版（原名：問對問題找答案）開始，我就深深為它所著迷。」