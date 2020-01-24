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陸男帶8萬人民幣返鄉 一時疏失...除夕當天就破財

2020-01-24 13:26聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

房姓男子在船舶公司當顧問，因工作繁忙，得一直到除夕當天才能休假返回大陸過年，想到春節期間兩岸銀行都沒營業，才委託公司先代為兌換8萬元人民幣，好讓他能直接帶現鈔返鄉過年。沒想到，房才準備從高雄小港機場搭機出境，卻在安檢時，被發現他攜帶的現鈔超額又未申報；關務署依法沒收超額的6萬元。房不服、提請行政訴訟，仍遭高雄地院判敗訴，還可上訴。

房男前年2月15日前往高雄小港國際機場，準備搭機返鄉過年，卻在安檢人員發現，他手提行李中有未經書面、口頭申報的人民幣現鈔8萬元。依據台灣地區與大陸地區人民關係條例，攜帶人民幣出、入境，免申報額度以2萬元為限，超額部分，依法得向海關辦理申報手續。房男違規，關務署當場發還免申報的2萬元人民幣，依法裁處沒入超額的6萬元人民幣。

然而，房男不服，向關務署提訴願遭駁回，又向高雄地方法院提行政訴訟，主張財政部關務署高雄關應返還遭沒收的人民幣、或等值的新台幣。

房男表示，他在接受航警安檢時遭攔下，但當時尚未離開台灣，明明接受安檢後，仍能向海關辦理申報手續，主張法律明文並沒有規定，民眾得在接受安檢時就完成申報義務，因此關務署欠缺法律依據，不得將旅客申報義務期限，提前限縮至接受安檢前，顯然違反行政罰法定原則，處分屬於違法處分，應予以撤銷。

但關務署認為，房男主觀上有離開台灣意思，客觀上也已進行出國查驗手續，倘若航警局安檢人員沒有查獲該些人民幣，移民署查驗時只會針對通關者護照真偽加以審查，不會再檢查攜帶物品，以此判斷房男不會有再申報的可能。

關務署再表示，「旅客攜帶超額人民幣出入國境者，應向海關報明登記」，這一規定已行之有年，且相關法令也都公告在關務署網站上，旅客接受隨身行李安檢隊伍前，也有豎立告示牌提醒，甚至出境大廳海關旅客服務檯也都有「中華民國入出境旅客通關須知」供旅客取閱，房男仍疏於申報導致違規，屬於應注意、能注意而不注意的過失。

關務署堅持，房男攜帶超額人民幣出境，卻未依規定申報，已違反兩岸人民關係條例。

高雄地院審理，認為旅客攜帶人民幣出國逾限額，依法申報制度已存在多年，相關規定早就詳加宣導，在眾所周知的情況下，房男實在無法推諉說不知道，仍疏於申報，屬於應注意、能注意而不注意的過失，關務署裁處於法並無違誤，駁回房男告訴，全案仍可上訴。

陸籍房姓男子返鄉卻攜帶超額人民幣，在未依規定申報情況下，遭關務署沒收超額的6萬元...
陸籍房姓男子返鄉卻攜帶超額人民幣，在未依規定申報情況下，遭關務署沒收超額的6萬元，他不服提訴願、行政訴訟，都吞敗訴。示意圖／報系資料照
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