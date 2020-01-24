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勒斃裝殉情 恐怖情人判賠女友雙親841多萬元確定

2020-01-24 10:57聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

男子吳典鴻不滿女友計畫與前男友出遊，徒手掐死女友並故佈疑陣，以女友名義製作遺書後逃亡花蓮。最高法院前年9間維持歷審判決，考量吳男一時醋勁大發犯案並非預謀，依殺人罪判刑18年定讞。民事部份，最高法院日前判決吳男須給付沈女雙親共841萬6880元確定。

刑事判決指出，吳典鴻與沈姓女子交往，但遭沈女父母反對。2016年8月間，吳男得知沈女父母邀約沈女及其前男友一同出遊，因而心生不滿。

2016年8月14日，吳典鴻見女友打電話通知母親將儘速赴約，一時醋勁大發，在兩人位於新北市蘆洲區的同居房間內徒手掐死女友，隨後以女友名義在電腦中留下遺書，表示是沈女囑託吳男加工自殺，欲謀為同死。

吳典鴻犯案後逃往花蓮，並持續使用沈姓女友手機，假冒女友名義以LINE傳訊給沈母，營造沈女仍生存的假象，企圖拖延沈女遺體遭發現的時間。

吳典鴻到案否認殺人，辯稱因沈女父母反對兩人交往，兩人都承受很大的壓力，才計畫殉情同死，原本打算掐死女友後自行燒炭或上吊，但因痛苦難耐而放棄。

新北地院依殺人罪將吳男判刑18年，沈女雙親請求判死，檢方也主張從重量刑，因此提起上訴。二審審理後認為，全案事證顯示沈姓女子沒有自殺之意，吳典鴻雖個性偏執、脾氣暴躁，但不符減刑規定，依殺人罪判處吳男18年徒刑。案經上訴，最高法院駁回定讞。

民事部分，沈女雙親認為吳男故意殺害女兒，造成他們精神受有極大痛苦，應賠償慰撫金各400萬元、喪葬費用41萬6880元、撫養費各82萬9831元與112萬2697元。法院審酌後，判准雙親共841萬6880元確定。

沈姓女子遭男友吳典鴻殺害，吳還故佈疑陣，在沈的電腦以她名義撰打殉情遺書。圖／報系...
沈姓女子遭男友吳典鴻殺害，吳還故佈疑陣，在沈的電腦以她名義撰打殉情遺書。圖／報系資料照片
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