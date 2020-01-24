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斜槓律師／推薦新手律師的書單

2020-01-24 10:29聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

擁有律師與作家雙重身分的卓心雅，去年出版《律師攻略：從實習到受僱的生存法則》，提供職場甘苦談與解決之道。「新手律師如何增進實力？」她說，多閱讀已出版的律師執業參考書籍、各種法律文書或書狀撰寫工具書、資深律師的自傳。她特別推薦經典名著《法學作為科學之無價值性》。

律師通過國考後，僅短短律訓一個月、事務所實習五個月，就可以執業。不過，這短短時間的訓練，不足以讓一個學生就此勝任律師工作。「新手律師該如何增進自己的實力？」充分的閱讀是培養即戰力的關鍵。

她表示，第一步是多讀市面上已出版的律師執業參考書籍，在《律師攻略》和《律師之路》之外，還有各種法律文書或書狀撰寫工具書、資深律師的自傳等等，這些都有助於新進律師快速掌握律師工作大致內容、建立正確執業心態並習得基本執業技能。也很推薦大家閱讀國內外各種法律小說，例如Ferdinand von Schirach的《罪行三部曲》、Aris 雅豊斯的《律政女王》。

另外是多進修，以台北律師公會為例，每個月至少會推出兩門進修課程，大家可以下載北律App以隨時掌握開課資訊。或是收看影音教學課程，例如北律雲開設的「實務專題系列」課程；新學林的推出《王牌大律師訴訟實務講座》，有法律文書及各類型訴訟書狀撰寫實務課程，內容由淺入深，非常適合新進律師從實習階段就開始持續進修。

她推薦本書列出的參考書籍，裡面也有推薦書單，建議讀者們有空可以全都找來看。特別建議有興趣鑽研勞動法的人，游正曄律師推薦的一系列書籍一定要詳讀。

她說，另外想推薦《法學作為科學之無價值性》這本德中對照書，這是由包含我在內共四位執業律師花了三年多翻譯並撰寫譯著，用心完成的書。法律人常聽到的「立法者僅僅修正三個字，整座圖書館即成為廢紙堆。」正是出自這本書，作者是普魯士檢察官Julius Hermann von Kirchmann（1802-1884）。

儘管它是1847年的作品，但對現代法律人而言，讀來不僅絲毫不覺得落伍，還能帶來許多啟發與省思，個人認為是所有法律人此生必讀的經典名著，推薦給大家。

德文翻譯書《法學作為科學之無價值性》。圖／卓心雅提供。
德文翻譯書《法學作為科學之無價值性》。圖／卓心雅提供。
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實習女王

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