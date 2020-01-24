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斜槓律師／律師出書分享執業之道

2020-01-24 10:29聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

擁有律師與作家雙重身分的卓心雅，去年出版《律師攻略：從實習到受僱的生存法則》，邀請多名實務經驗豐富、具有特殊專業的律師們，分享職執業心得與職場甘苦談，更特別導入大量大量心理學知識，針對律師執業生涯中可能遇到的種種問題進行深入分析，並提供解決之道。

卓心雅曾出版小說《律政女王》，這是則是出版工具書。她受訪表示，因自己覺得「只要我們每一個人都在自己的能力範圍內多付出一點，再耐心等待這些微小且持續的改變慢慢累積，總有一天，改變就會成真。」

醫學進步在於從上古時代「神農嚐百草」開始，不斷有懷抱著實驗精神與無私奉獻的醫師，前仆後繼投入疾病研究。然而醫學進步關鍵不在於實驗，而是有許多醫師不藏私，願意向大眾分享研究成果，甚至公開示範手術操作過程，並積極培育後進。

在資訊領域，則有開放原始碼（Open Source）的倡議與行動，使資訊技術有機會被其他人改良、變得更加完善，或是被應用到多種不同領域，而得以不斷進步，因此出書提供給予實習律師、受僱律師、法律系學生，或其他有志於從事律師工作者參考。

她說，懷抱著相同想法，2016年與謝良駿律師共同出版《律師之路》，並獲得許多讀者的支持與鼓勵，這讓我一直很想再更進一步將一些更深層、更內心的執業心得記錄下來，和學弟妹們分享。

撰寫本書的初衷，除了想讓各位在坎坷的律師之路上能走得稍微輕鬆一點之外，更希望能拋磚引玉，吸引更多志同道合的夥伴們，共同投入律師實務經驗的傳承與律師業的革新。

她表示，收到很多回饋，不論是新手律師還是資深律師都說，讓他們最有感、甚至想起不好回憶的章節，是第九章「律師求生術」。在電視劇《我們與惡的距離》第五集中，由吳慷仁飾演的律師王赦，因法務部無預警地提前槍決殺人犯李曉明而崩潰，喝醉後跑到岳父岳母家找太太，講了一大串慷慨激昂的醉話，大家應該印象深刻。

這章節就是在講律師工作可能引起的身心靈傷害，例如憂鬱症、替代性創傷等等，並試著提供大家一些可能的自我療癒方式、推薦書單，希望能幫助大家調適情緒與壓力，在律師之路上走得更健康、更長久。

小說《律政女王》。圖／卓心雅提供。
小說《律政女王》。圖／卓心雅提供。
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實習醫師

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