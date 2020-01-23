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春節連假才開始就放縱 彰化昨晚取締酒後駕車14件

2020-01-23 14:56聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

農曆新年連假今天才開始，彰化警方昨天晚間規劃全縣同步交通大執法，一個晚上下來就取締酒後駕車計14件，今年1月還沒過完，已累積酒後駕車違規取締138件，其中113件涉嫌公共危險罪移送法辦，警方強調，過年期間執法沒有假期，在享受年節氣氛之餘不要疏忽飲酒後開車上路。

為讓縣民平安快樂過春節，警方從今年1月16日起至1月30日止實施為期15天執行「109年加強重要節日安全維護工作」，期間逢春節連續假期今天起至1月30日止共有7天，民眾外出拜年，開春舉辦春酒飲宴等活動增加，為防止酒駕肇事案件發生，彰化縣警察局在年假期間將持續執行取締酒後駕車執法，規劃同步取締酒後駕車攔檢專案，也責成各警察分局、交通隊結合各項勤務強化酒駕執法。

警察局交通隊統計，自1月16日起加強重要節日安全維護工作期間，已查獲酒後駕車案件計31件，其中移送法辦達26件，顯示民眾仍存僥倖心態，不顧其他用路人的安全。

彰化縣警察局交通隊長魏顯驊表示，在春節期間警方雖然以「交通順暢」為交通服務主軸，為了道路交通安全，嚴懲酒後駕車等惡性交通違規，在春節期間執法也不會鬆懈，應落實指定駕駛者不飲酒或代叫計程車返家等，尊重其他用路人生命及身體之安全，才能「平平安安過好年」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化警方主動出擊到餐廳向顧客宣導酒駕違規，勿觸法。圖／彰化縣警察局提供
彰化警方主動出擊到餐廳向顧客宣導酒駕違規，勿觸法。圖／彰化縣警察局提供
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彰化警方過年期間仍嚴格執法抓酒駕。圖／彰化縣警察局提供
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警察春節酒駕

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