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驅離反核群眾判賠 警政署：打擊士氣支持上訴

2020-01-23 10:02聯合報 記者李奕昕／即時報導

反核群眾2014年上街要求停建核四遭警方驅離獲國賠。本報資料照片
反核群眾2014年上街要求停建核四遭警方驅離獲國賠。本報資料照片
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反核群眾在2014年占領台北市忠孝西路被警方驅離，法院判決台北市政府及台北市警察局賠償；警政署說，判決打擊警察士氣，支持市警局提出上訴。

警政署表示，尊重市府的執法判斷，法院判決已嚴重打擊士氣，讓員警執法無所依據，支持市警局上訴到底。

警政署指出，不斷檢討精進聚眾活動處理，持續秉持「保障合法、取締非法、制裁暴力」原則嚴正執法，保護人民集會遊行權益及社會公共秩序。

北市警察集會遊行

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